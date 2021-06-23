Le Monde: спустя пять лет после референдума по брекситу всё ещё непонятно, зачем он был нужен

Спустя пять лет после референдума о выходе Великобритании из ЕС негативные последствия брексита стали очевидны, а преимущества до сих пор трудно определимы, пишет Le Monde. Как подчёркивает издание, ограничение торговли с ЕС и ужесточение миграционной политики вредит, прежде всего, самой Великобритании. Кроме того, успехов, которые британские власти ставят в заслугу разрыву с ЕС, можно было бы добиться, и не выходя из блока, замечает газета.

19 июня этого года советник Бориса Джонсона по европейским делам Дэвид Фрост объявил в Twitter о «поиске директора нового правительственного подразделения под названием «Возможности брексита», сообщает Le Monde. Бывший главный переговорщик Великобритании по «разводу» с ЕС уточняет, что к участию в конкурсе приглашаются «дальновидные, изобретательные и самоотверженные люди с целью помочь определить направление движения страны».

Как отмечает газета, мало сказать, что получение максимальной отдачи от брексита — «это работа на полный рабочий день, требующая изрядной дозы воображения». «Хотя ещё слишком рано подводить итоги этого важного геополитического события для Великобритании и остальной части Евросоюза, через пять лет после референдума 23 июня 2016 года о членстве в ЕС также трудно отрицать его дестабилизирующие последствия, которые уже проявляются со всей мощью», — пишет издание.

Что же касается преимуществ выхода Великобритании из ЕС, их, по мнению газеты, ещё трудно определить. Резкое замедление торговли из-за COVID-19 затрудняет исчисление конкретного воздействия брексита на экономику, однако оно, несомненно, является негативным. Как напоминает издание, «развод» с блоком вынудил британских экспортёров заполнять трудоёмкие и дорогостоящие таможенные декларации. По данным британского налогового управления, экспорт молочных продуктов упал на 90% в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года, экспорт виски — на 32%, а баранины — на 14%. Судьба города также остаётся неопределённой в ожидании соглашения между Лондоном и Брюсселем о финансовых услугах, которые являются значительным компонентом национального благосостояния Великобритании.

Поскольку Лондон выбрал «жёсткий брексит», свободы передвижения больше не существует, и европейцы, решившие попытать удачу на границе с Великобританией, видят изменение миграционной политики. Им так же, как и представителям других стран, отказывают во въезде в случае отсутствия предложения о работе в Соединённом Королевстве с годовой зарплатой более £25 600. Эта ограничительная политика будет иметь серьёзные долгосрочные последствия для страны, динамично развивающейся благодаря иммиграции и по-прежнему в значительной степени зависящей от иностранной рабочей силы, прогнозирует Le Monde.

Так, в британской системе общественного здравоохранения в 2020 году почти 14% сотрудников были выходцами из других стран, а хроническая нехватка рабочей силы ощущалась ещё до пандемии. В сельском хозяйстве или гостиничном бизнесе работодатели также задаются вопросом, как заменить квалифицированную и недорогую европейскую рабочую силу, которой больше не рады в стране. Что касается британских студентов, то они утратили доступ к программе обмена Erasmus в пользу пока ещё туманной «схемы Тьюринга», которая должна облегчить получение образования в странах Содружества.

Пять лет назад кампания за брексит была полна ложных утверждений — к примеру, о £350 млн в неделю, которые выход из EC должен был принести Национальной системе здравоохранения, напоминает издание. Кроме того, она «породила невиданное насилие»: за неделю до голосования лейбористский депутат Джо Кокс, яростно выступавший против брексита, был убит ультраправым активистом.

Сегодня споры утихли, а тема брексита почти исчезла из общественного обсуждения, уступив место пандемии, отмечает газета. Тем не менее выход из ЕС ускорил перетасовку политических партий: лейбористское движение с трудом восстанавливается после раскола из-за брексита, а Консервативная партия, очищенная от проевропейских элементов, объединилась вокруг Бориса Джонсона — «нетрадиционного, неловкого, циничного и не имеющего конкретной программы политика, который тем не менее так хорошо чувствует дух времени».

Ещё слишком рано говорить о том, породит ли брексит «глобальную Британию», способную в одиночку быть влиятельным игроком на международном уровне, несмотря на свои небольшие размеры, но на внутреннем уровне «коррозийное» влияние развода с ЕС неоспоримо, пишет Le Monde. Оно ощущается и в движении к независимости Шотландии, и в Северной Ирландии, где брексит ставит под угрозу хрупкий баланс в обществе и создаёт глубокий дискомфорт в среде лояльных Лондону юнионистов, которые с ужасом осознают, насколько выход из ЕС может способствовать воссоединению острова.

Среди преимуществ брексита можно выделить кампанию по вакцинации, начатую на месяц раньше европейской. Однако, как отмечает газета, на самом деле ничто не мешало Лондону в 2020 году самостоятельно приступить к созданию портфеля вакцин, когда страна по-прежнему теоретически находилась составе ЕС, что не требовало от неё участия в групповых закупках лекарств.

Помимо этого, в середине июня правительство Джонсона с гордостью сообщило о подписании соглашения о свободной торговле с Австралией. Это первый торговый договор после брексита, заключённый Лондоном напрямую. Тем не менее его экономическое влияние кажется незначительным, по оценкам, он приведёт к росту ВВП на 0,02% в год, что для одного британца эквивалентно экономии 52 пенсов.

Правительство также обещает провести глубинную реформу высшей государственной службы —задача, с которой оно могло бы справиться и без брексита, замечает Le Monde. «Однако тревожно, что через пять лет после 23 июня 2016 года этот важнейший вопрос: «брексит — зачем», все ещё не находит внятного ответа», — заключает издание.