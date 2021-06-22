Guardian: ЕС усмотрел в британских фильмах и телепрограммах угрозу для своего «культурного разнообразия»

Евросоюз собирается бороться с «непропорциональным» количеством британского кино- и телеконтента, показываемого в Европе после брексита, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний документ ЕС. Брюссель, как указывается в статье, усмотрел в британской продукции угрозу для «культурного разнообразия» Европейского союза.
ЕС готовится принять меры против «непропорционального» количества британского теле- и киноконтента, показываемого в Европе после брексита, пишет The Guardian. Это шаг, как подчёркивается в статье, станет ударом по индустрии развлечений Великобритании и по её «мягкой силе» за рубежом.
Великобритания — крупнейший производитель фильмов и телепрограмм в Европе, и этот статус подкрепляется суммой в 1,4 миллиарда фунтов, получаемой от продажи международных прав на подобную продукцию.
Однако в одном из внутренних документов Евросоюза, оказавшихся в распоряжении The Guardian, подобное доминирующее положение Соединённого Королевства описывается как угроза для «культурного разнообразия» Европы.
На этот раз целью Брюсселя стало устоявшееся определение британских программ и фильмов как «европейской продукции».
Дело в том, что, согласно директиве ЕС по аудиовизуальным медиа-услугам, большая часть эфирного времени местных телеканалов должна быть предоставлена европейскому контенту, кроме того он должен составлять не менее 30% от количества материалов на таких платформах, таких как Netflix и Amazon.
При этом Франция пошла дальше, установив на подобных площадках 60%-ную квоту для европейской продукции.
Согласно документу ЕС, после брексита включение британского контента в подобные квоты привело к «непропорциональному» количество британских программ на европейском телевидении.
Европейской комиссии было поручено провести исследование воздействия британских программ и об их угрозах для «культурного разнообразия» ЕС, что, по словам дипломатических источников, станет первым шагом к ограничению привилегий, предоставляемых британскому контенту.
Как отмечает The Guardian, этот вопрос, вероятно, пополнит список крайне напряжённых тем в отношениях между ЕС и Великобританией, среди которых споры по продаже британской колбасной продукции в Северной Ирландии и вопрос о выдаче разрешений на рыболовецкий промысел в британских водах.
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