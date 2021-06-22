Guardian: ЕС усмотрел в британских фильмах и телепрограммах угрозу для своего «культурного разнообразия»

04:10 Онопко — о вылете сборной России с Евро-2020: не могу сказать, что виноват один Черчесов Бывший защитник сборной России поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

04:10 Минобороны опубликовало архивные документы, посвящённые началу Великой Отечественной войны Минобороны России в день 80-летия начала Великой Отечественной войны открыло на сайте новый исторический раздел «День, о который разбился блицкриг».

03:53 Уткин предложил Тедеско в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможной смене главного тренера сборной России после поражения от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

03:45 Патрушев посетит Таджикистан 22-23 июня Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Таджикистан 22-23 июня.

03:42 Поульсен назвал сборную России хорошо оборонявшейся командой Нападающий сборной Дании Юсуф Поульсен поделился мнением о победе над национальной командой России в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

03:31 Игроки сборной России лидеры Евро-2020 по количеству результативных ошибок Сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

03:26 Гинцбург высказался об индийском штамме коронавируса Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался об индийском штамме коронавируса.

03:20 Сборная России во второй раз в истории пропустила четыре мяча на Евро Сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

03:10 Павлюченко резко ответил Губерниеву после критики сборной России Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко резко ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву на критику национальной команды после поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

03:05 Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Узбекистана Российский премьер Михаил Мишустин во вторник в Москве проведёт с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

03:02 Певец Лоза считает, что Романцев должен сменить Черчесова на посту главного тренера сборной Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после поражения от Дании на Евро-2020.

02:57 Впервые действующий игрок НФЛ совершил каминг-аут Игрок в американский футбол клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лас-Вегас Райдерс» Карл Нассиб признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

02:50 Губерниев заявил, что сборной России нужен новый тренер Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после поражения от Дании на Евро-2020 заявил, что сборной России по футболу нужен новый главный тренер на смену Станиславу Черчесову.

02:45 Экс-тренер «Спартака» считает, что не стоит критиковать Зобнина за ошибку в матче с Данией Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на поражение сборной России по футболу от Дании на Евро-2020.

02:44 Главный тренер сборной Финляндии: горжусь тем, что опередили Россию на Евро Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о поражении от национальной команды Бельгии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

02:44 Новак и Воробьёв провели совещание по газификации Московской области Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели совещание по газификации региона с участием представителей газораспределительных компаний и профильных ФОИВ.

02:35 СМИ: В контракте Черчесова есть опция продления В контракте главного тренера сборной России Станислава Черчесова есть опция продления.

02:34 Эриксен поздравил сборную Дании с победой над Россией на Евро-2020 Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поздравил свою команду после победы над Россией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

02:29 Онопко выразил готовность сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России Бывший защитник сборной России высказался о перспективах главного тренера национальной команды Станислава Черчесова после поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

02:21 Уругвай сыграл вничью с Чили на Кубке Америки по футболу Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с командой Чили в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки в Бразилии.

02:18 Болельщика в форме сборной России задержали после матча с Данией Полиция задержала болельщика в форме сборной России после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

02:12 Мужская сборная России по волейболу обыграла Германию в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу одержала победу над Германией в матче предварительного этапа Лиги наций.

02:11 Орлов считает, что Черчесов правильно выстроил тактику на игру с Данией Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

02:08 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции и Турции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

02:03 Канчельскис: Черчесов должен тренировать вратарей, а не сборную России Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

02:03 Боярский: думаю, Черчесов сам уйдёт в отставку Народный артист Михаил Боярский отреагировал на поражение сборной России от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

01:55 Писарев считает, что Черчесову стоит покинуть пост главного тренера сборной России Бывший нападающий сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал поражение национальной команды от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

01:47 Лавров проведёт встречу с главой МИД Венесуэлы Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса проведут во вторник переговоры в Москве. Об этом информирует ТАСС.

01:47 В Госдуме назвали позором вылет сборной России с Евро-2020 Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:44 Смородская не понимает, кто может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение сборной России по футболу от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

01:38 Губерниев раскритиковал сборную России после поражения от Дании Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике сборную России по футболу после матча с Данией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

01:33 Защитник сборной Дании высказался о победе над Россией на Евро-2020 Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен поделился мнением о победе над национальной командой России в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:29 Кудряшов считает, что сборная России выполняла свой план в первом тайме матча с Данией Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

01:26 Дюков назвал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020 Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:20 Главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020 Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился мнением о победе над национальной командой России в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:10 Салихова: Черчесов должен спросить себя сам, нужно ли ему оставаться в сборной Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:07 Швейцария сыграет в плей-офф Евро-2020 Сборная Швейцарии по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы.

01:06 В Госдепе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2» Исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвящённого поездке Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан, прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2».

01:03 Черчесов передал привет болельщикам после вылета сборной России с Евро Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:01 Ни один игрок сборной России не подошёл к трибуне болельщиков после поражения от Дании Сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:52 Черчесов поблагодарил российских болельщиков, присутствовавших на матче с Данией Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об атмосфере на стадионе «Паркен» в Копенгагене в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

00:50 Черчесов ответил по поводу выхода на новый уровень футболистов сборной России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией ответил на вопрос, у какого процента игроков от состава команды он на турнире увидел возможность выйти на новый уровень.

00:46 Черчесов поблагодарил футболистов сборной России за игру на Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:44 Черчесов сравнил нынешнюю сборную России и команду на ЧМ-2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией сравнил нынешнюю национальную команду со сборной на чемпионате мира 2018 года.

00:42 Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии В российском Министерстве обороны заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

00:41 Кузяев: в первом тайме матча с Данией у сборной России были неплохие подходы Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

00:41 Черчесов назвал причины поражения России от Дании на Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:35 Соболев призвал не винить Зобнина в поражении России от Дании Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

00:35 Дивеев высказался о вылете сборной России с Евро-2020 Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.