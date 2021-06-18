DE: и санкции не помеха — объём импорта ЕС из России превзошёл импорт из Великобритании

За первые четыре месяца текущего года Россия стала третьим по объёмам поставок товаров торговым партнёром Евросоюза, обогнав Великобританию, передаёт Daily Express. В связи со значительным снижением объёма экспорта из Великобритании в страны ЕС в аналитическом центре Facts4EU призвали отказаться от соглашения по брекситу и торговать с Брюсселем на условиях ВТО.

ЕС поддерживает больше деловых связей c Россией, нежели с Великобританией, несмотря на европейские санкции против Москвы, сообщает Daily Express.

По данным статистического агентства Eurostat, за первые четыре месяца года объём экспорта из Великобритании в страны ЕС сократился на 27,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь, объём российского экспорта товаров увеличился с £32,42 млрд в прошлом году до £36,55 млрд в текущем году. Увеличение составило 12,4%.

«Россия президента Владимира Путина, которую считают страной-изгоем и против которой по идее действуют санкциям, обогнала по объёмам продаж в 27 стран ЕС Великобританию», — заявил глава аналитического центра Facts4EU Дэвид Эванс.

По словам Эванса, Россия стала третьим по объёмам поставок товаров партнёром Евросоюза после Китая и США. При этом российская экономика по своим размерам составляет всего 55% от британской.

В связи с этим в Facts4EU призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разорвать подписанное в декабре торговое соглашение, согласившись на торговлю на условиях Всемирной торговой организации. Так как данные Eurostat свидетельствуют о «враждебном отношении» Брюсселя к Лондону и о том, в каком «невыгодном положении» находится Великобритания.

При этом Эванс отметил, что европейские политики привычно списывают всё на «катастрофические» последствия брексита, однако не задаются вопросом, не лежит ли ответственность на «недостойном поведении» ЕС.

Эванс указал на три фактора, которыми можно объяснить сокращение британского экспорта в ЕС и в целом растущий дисбаланс в торговле между Соединённым Королевством и Евросоюзом. Во-первых, это связано с решением Лондона не ужесточать пограничный контроль за продукцией, поступающей из ЕС, в отличие от подхода Брюсселя к отправляемым на континент британским товарам.

Во-вторых, Великобритания в одностороннем порядке разрешит фирмам из стран ЕС на паритетной основе работать в британской сфере финансовых услуг. ЕС, в свою очередь, поступил наоборот, активно пытаясь противодействовать фирмам из лондонского Сити.

И, наконец, Великобритания ослабила таможенный контроль Евросоюза за британской продукцией, поставляемой в Северную Ирландию. За это ЕС подаёт в суд на Соединённое Королевство.

Как пишет Daily Express, цифры из отчёта Facts4EU свидетельствуют о том, что Великобритания не получает никакой выгоды от подписанного Джонсоном «Cоглашения о торговле и сотрудничестве» между ЕС и Соединённым Королевством.