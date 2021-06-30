«Опять московит?»: автору победного гола сборной Украины досталось за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой обрушилась с резкой критикой на автора победного гола в матче Украина-Швеция Артёма Довбика за то, что он на пресс-конференции отвечал по-русски. Как пишет «СТРАНА», ранее Ницой называла украинскую сборную «кончеными московитами», а также предлагала, чтобы они полностью исключили из своего обихода русский язык.

Писательница Лариса Ницой, которая ранее называла украинских футболистов «кончеными московитами», обрушилась с резкой критикой на автора победного гола в матче Украина — Швеция Артёма Довбика. Как пишет «СТРАНА», ей не понравилось, что Довбик на пресс-конференции отвечал на русском языке.

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?» — написала Ницой в Facebook.

Ницой также призвала подписчиков «дружно сходить к нему».

«А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил — так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и всё такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?» — пишет Ницой.

В начале июня Лариса Ницой раскритиковала украинскую сборную по футболу за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни, а также захотела, чтобы они полностью исключили из своего обихода русский язык.

Как напоминает издание, накануне в матче Украина — Швеция Артём Довбик вышел на поле вместо Андрея Ярмоленко и забил гол, обеспечивший Украине проход в четвертьфинал чемпионата.