СТРАНА: украинских болельщиков заставили сдать флаг с Крымом в камеру хранения

Украинские болельщики пожаловались, что в Бухаресте им не дали пронести на матч сборной против Австрии флаг с надписью «Crimea is Ukraine». Как пишет «СТРАНА», украинцы считают, что вина лежит на УЕФА и связана ситуация с тем, что российский «Газпром» является одним из спонсоров чемпионата.

Перед игрой Украина — Австрия в рамках чемпионата Европы по футболу двоих украинских болельщиков не пускали на стадион из-за флага Украины с изображёнными на нём границами Крыма и надписью Crimea is Ukraine. Как пишет «СТРАНА», об этом в Facebook рассказал киевлянин Дмитрий.

По его словам, ситуация произошла с его друзьями. Они приехали на игру Украина — Австрия в румынский Бухарест. Полицейские не пускали их на стадион с баннером, где было написано, что Крым* — это Украина. Как рассказали сами молодые люди, с которыми произошла эта история, баннер они нарисовали под впечатлением от скандала с футболками украинской сборной.

«При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносились. С собой у нас было два флага с надписью Kyiv и Crimea is Ukraine. Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, они оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещён, потому что это политика», — рассказали болельщики.

В ответ украинские болельщики стали утверждать, что это не политика, а просто факт. Однако румынская сторона настояла на сдаче флага в камеру хранения.

«Сказали, что Крым — спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в Google Maps», — пожаловались украинцы.

Болельщики считают, что вина за всё лежит на УЕФА и связана ситуация с тем, что российский «Газпром» является одним из спонсоров чемпионата.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

