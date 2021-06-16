Dagens Nyheter: финский болельщик надеется на победу над Россией — хотя бы в футболе

Болельщик из Хельсинки Никлас Королефф с нетерпением ждёт матча Россия-Финляндия на Чемпионате Европы по футболу, который, по его мнению, будет одним из самых напряжённых на турнире. Как рассказал он Dagens Nyheter, у Финляндии, которая долгие годы жила в напряжённых отношениях с «большим, могущественным и своенравным соседом», появилась возможность дать сдачи, пусть и на футбольном поле. Однако мужчина подчёркивает: жажда реванша вовсе не касается русских как народа.

Житель Хельсинки Никлас Королефф приехал в Санкт-Петербург, чтобы поболеть за Финляндию. Как пишет Dagens Nyheter, матч против сборной России обещает стать одним из самых напряжённых на Чемпионате Европы.

«Почему бы Финляндии и не выиграть? Мы победили Данию, а у неё команда гораздо сильнее, чем российская. Наши шансы лучше, чем когда-либо. Уж вничью-то мы по крайней мере обязаны сыграть. Я с самого начала знал, что хочу именно на матч Финляндия-Россия. Это будет лучшая игра. Если мы победим россиян у них же дома, это будет огромное достижение», — говорит Королефф.

Как продолжает издание, с одной стороны, это матч между странами-соседками, между которыми существуют вполне рабочие отношения. Финляндия — страна ЕС, выдающая больше всех виз российским туристам. В этом она с большим отрывом обгоняет остальные европейские страны. Консульство в Санкт-Петербурге неофициально называют «фабрикой виз». Но то же время мероприятие состоится на фоне «исторического опыта финнов, полученного ими за время хрупкого мирного сосуществования с большим, могущественным и своенравным соседом, который далеко не всегда уважает право маленьких стран на самоопределение». Королефф рассуждает о ситуации, в которой Финляндии «всегда приходилось жить».

«Вот почему приятно иметь возможность дать сдачи на футбольном поле. Я не люблю эти сравнения с советско-финской войной, которая не имеет никакого отношения к спорту. Но наши исторические отношения с Россией имеют значение. Соперничество со Швецией кажется надуманным, со Швецией мы всегда были друзьями. А вот с Россией — совсем другое дело, всё будет гораздо ярче», — говорит мужчина.

Однако, отмечает издание, он подчёркивает, что жажда реванша вовсе не касается русских как народа.

«Я в любой момент могу прекрасно общаться и пить водку с российскими фанатами. Но когда начинается матч… Это совсем другое дело, не то, что игра с Бельгией, например. Тут совершенно иной задор», — рассуждает Королефф.

Как заключает издание, и России, и Финляндии очень нужно взять три очка. Если Финляндия выиграет, она обеспечит себе место в одной восьмой финала — после казавшейся невероятной победы против Дании в Копенгагене. На самом деле даже ничья обеспечила бы финнам продвижение.

Что касается России, у неё просто нет выбора: проигрыш со счётом 3:0 у себя дома в матче с Бельгией означает, что российская команда просто обязана взять три очка, чтобы получить хоть какой-то шанс на одну восьмую финала. После Финляндии Россия встретится с Данией, в игре против которой набрать очки будет гораздо сложнее.