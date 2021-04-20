Euronews: УЕФА грозит Суперлиге санкциями — а мнения экспертов и болельщиков разделились

Решение ряда европейских клубов создать футбольную Суперлигу произвело эффект разорвавшейся бомбы и вызвало бурные споры среди экспертов и болельщиков. Многие опасаются, что это лишит более мелкие клубы шансов на участие в интересных матчах. Со своей стороны, УЕФА угрожает всем участникам Суперлиги жёсткими санкциями, передаёт Euronews.

Решение 12 европейских клубов нарушить футбольный статус-кво и создать Суперлигу произвело эффект разорвавшейся бомбы. Многие эксперты и политики назвали это «сейсмическим сдвигом» в мировом футболе и крайне негативно восприняли эту новость.



Есть и те, кто считает Суперлигу логичным переходом на следующий этап развития европейского футбола. А что думают болельщики? Одни рассчитывают на ещё более увлекательную турнирную борьбу. Другие в этом не уверены.



МАРИО МАРТИНЕС, болельщик: Я не думаю, что Суперлига пойдёт на пользу европейскому футболу. Маленькие команды будут исключены — и у них не будет такого же уровня конкуренции, они не смогут тягаться с большими клубами. Я как болельщик предпочёл бы, чтобы всё оставалось как есть.



ПАБЛО ИДАЛЬГО, болельщик: Как фанату «Реала» мне немного грустно думать, что мы не сможем участвовать в Лиге чемпионов, потому что мы выигрывали этот турнир 13 раз. Немного грустно покидать турнир. Но мы всегда можем стать королями Суперлиги — так почему бы и нет?



Итальянские тиффози настроены скептически. Наряду с «Ювентусом» к новому проекту присоединились два миланских клуба. Но многие болельщики говорят, что новый турнир будет несправедливым.



МАРУЭН МХАЗИ, болельщик: Кто бы ни играл в этой Суперлиге, у них всегда будет возможность купить сильнейших игроков. Отталкиваться в соревнованиях от этого несправедливо.



Французские и немецкие клубы, включая действующего чемпиона Европы «Баварию» и прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен», не будут участвовать в Суперлиге в нынешнем виде. УЕФА поблагодарил их за такое решение. В Париже и Мюнхене назвали проект «эгоистичным». С этим согласны и болельщики.



ДАМИР, болельщик: Что меня здесь немного раздражает, так это то, что всё построено на деньгах. Суперлига? Это просто ещё одно соревнование, на котором можно заработать больше денег.



Основатели Суперлиги говорят, что новый турнир, матчи которого должны проходить в середине недели, будет на пользу уровню игры в целом. УЕФА пригрозил клубам и футболистам жёсткими санкциями. Похоже, судьба нового этапа в развитии футбола будет решаться в судах, а не на поле.



Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года.