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Euronews: коллапс в мировом футболе — пандемия уничтожает клубы низшей лиги
Из-за пандемии во всём мире спортивные мероприятия срываются, стадионы пустуют, команды лишаются финансирования. Причём сильнее всего коронавирус ударил по небольшим футбольным клубам, которые каждый день теряют значительную часть прибыли из-за отсутствия болельщиков. Многие уже оказались на грани банкротства и при отсутствии государственной поддержки вскоре могут вообще исчезнуть, передаёт Euronews.

Коронавирус вызвал коллапс в мировом футболе: спортивные мероприятия срываются, стадионы пустуют, денежные потоки иссякают. Особенно это касается низших футбольных лиг — небольшие клубы могут просто исчезнуть, если власти не примут срочные меры. Английский Leyton Orient среди тех, кто просит о помощи. 

НАЙДЖЕЛ ТРЭВИС, председатель ФК Leyton Orient: Я думаю, что некоторые клубы обанкротятся. Вот вам несколько цифр. Для начала посмотрите на наш первоначальный бюджет на этот год. Только в день одного матча из-за того, что на стадионе не было болельщиков, мы потеряли 900 тысяч фунтов стерлингов.

Если говорить о днях, когда не проходят матчи, картина такая: помещения стадиона не сдаются, мы теряем на этом 250 тысяч фунтов стерлингов в сутки. Это большие деньги. Кроме того, нужно помнить о том, что средства уходят на соблюдение протоколов по COVID-19. Десять дней назад мы взяли двух тренеров. Теперь мы заселяем в гостиничный номер не по два, а по одному игроку — а это семь тысяч фунтов стерлингов. То есть платим в два раза больше, чем обычно. 

АНЖЕЛА БАРНС, корреспондент Euronews: В премьер-лиге заявляют, что будут предоставлять пакет помощи для английских клубов первой и второй лиги, чтобы они не исчезли из-за финансового воздействия ситуации с коронавирусом. Речь идёт о грантах и беспроцентных кредитах на общую сумму 50 миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму не входят выплаты, уже сделанные в нынешнем году. Но будет ли этого достаточно? 

ПОЛ ЛАМБЕРТ, менеджер ФК Ipswich Town: Необходимо, чтобы все действовали по одному и тому же сценарию, чтобы довести дело до конца, пройти через это сложное время. Я не знаю всей финансовой стороны вопроса. Но полагаю, что 50 миллионов фунтов стерлингов  — всё-таки недостаточная сумма. 

Если это действительно так, то как долго ещё смогут проходить требующие больших затрат футбольные матчи на пустых стадионах? 

Дата выхода в эфир 23 октября 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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