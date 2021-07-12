Guardian: министр здравоохранения Уганды обвинил Запад в нехватке вакцин для Африки

Министр здравоохранения Уганды Крис Бариомунси обвинил Запад в том, что Африке не удаётся достичь коллективного иммунитета от коронавируса, так как в поставках вакцин там вынуждены «полагаться на западный мир», пишет The Guardian. От общего числа использованных в мире доз вакцин на Африку приходится всего 1,6%.

В правительстве Уганды обвинили Запад в нехватке доз вакцин от коронавируса для Африки, несмотря на предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что региону срочно необходимы сотни миллионов доз препарата для противостояния третьей волне пандемии, сообщает The Guardian.

По словам министра здравоохранения Уганды Криса Бариомунси, вакцинацию в стране прошли уже более миллиона человек, однако дальнейшие усилия по созданию коллективного иммунитета в стране невозможны в отсутствие поставок вакцин.

«У нас есть деньги, но мы просто не можем достать вакцину. Это проблема доступа и справедливости. Мы вынуждены полагаться на западный мир, а западный мир сосредоточился на своем населении. Создается впечатление, что людям там нет дела до жителей Африки», — заявил в интервью изданию Бариомунси.

Министр указал на то, что стране удавалось успешно бороться с предыдущими вспышками коронавируса, однако новый, более заразный штамм, впервые обнаруженный в Индии, может привести к введению карантина, который нанесёт значительный экономический ущерб Африке.

«Мы потеряли много людей. Но хорошая новость заключается в том, что уровень заболеваемости начал снижаться», — отметил он.

По словам директора регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти, на континенте только что была зарегистрирована самая тяжёлая с начала пандемии неделя. Однако Моэти сочла, что самое тяжёлое для региона время ещё впереди, так как «быстро движущаяся третья волна продолжает набирать скорость и захватывать новые территории».

«Сотни миллионов людей остаются уязвимыми к вирусу и тяжёлому течению заболевания», — приводит издание слова представителя ВОЗ.

По данным The Guardian, в Африке было использовано всего 1,6% от общемирового количества доз вакцин, а привито всего менее 2% населения континента. На данный момент рост уровня заболеваемости наблюдается в 16 африканских стран, причём в 10 из них обнаружен более заразный вариант «дельта». В общей сложности, по официальным данным, на континенте коронавирус унёс жизни более 151 тыс. человек.

Наиболее пострадавшей страной считается ЮАР, где, согласно официальной статистике, от COVID-19 умерли около 65 тыс. человек. При этом неофициальные данные свидетельствуют о смерти 170 тыс. человек только в одной ЮАР.

Немногим менее тяжёлая ситуация наблюдается в Судане, где коронасирус унёс жизни почти 200 врачей и других работников сферы здравоохранения, при этом большинство оставшихся медиков всё ещё ждут вакцинации.

Впрочем, Моэти указала на появление надежды на ускорение поставок вакцин в Африку. Так, ожидается, что в рамках механизма Covax, созданного для справедливого распределения препаратов от коронавируса, в ближайшее время в Африку из США будет доставлено более 20 млн. доз, пишет The Guardian.