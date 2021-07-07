Das Erste: «вакцинный апартеид» — в Африке недовольны помощью ЕС в борьбе с коронавирусом

На африканском континенте не удовлетворены усилиями Евросоюза по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом более бедным странам, сообщает Das Erste. В рамках механизма COVAX ЕС снабжает африканские страны не собственными вакцинами, а закупленным по низкой цене и не одобренным на европейской территории индийским препаратом Covishield. Местные СМИ обвиняют Евросоюз в «вакцинном апартеиде» и предполагают, что тот руководствуется «стратегией по вакцинации людей второго сорта».

Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг борется за поставки вакцины от коронавируса в Африку с самого начала пандемии. Нкенгасонг раздражён: огромного числа доз вакцины всё ещё не хватает. В то же время гуманитарные организации предупреждают о новой катастрофической волне коронавируса на континенте и рекордной смертности. Кроме того, между африканскими странами и Евросоюзом зреет спор. «Налогоплательщики должны спросить свои правительства, почему они тратят их деньги на вакцины из Индии, привозят их в Африку, а затем не разрешают людям, прошедшим вакцинацию, ездить в Европу», — заявил Нкенгасонг в интервью Das Erste.

Как отмечает Das Erste, после введения электронного сертификата о вакцинации в ЕС оказалось, что вакцина, широко применяемая в Африке, не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA). До сих пор на африканском континенте в основном использовалась вакцина Covishield, лицензионная версия британского препарата от AstraZeneca, производимая Индийским институтом сыворотки. ЕС и страны-члены пожертвовали сотни миллионов доз в денежном эквиваленте. Затем в рамках механизма COVAX, основанного ВОЗ, эти дозы должны были быть где-то закуплены и переданы более бедным странам. COVAX закупил необходимые дозы в Индии.

С этого момента начались недоразумения. Как отмечает автор статьи, индийский институт, очевидно, не знал о том, что одобрение вакцины ВОЗ не означает автоматическое одобрение EMA. «EMA каждый раз проверяет, как производство вакцины функционирует в отдельных местах, — объясняет Катрин Хагеман, в настоящее время возглавляющая делегацию ЕС в африканской штаб-квартире ООН в Найроби. — И именно поэтому AstraZeneca не может быть признана в целом, решение должно приниматься отдельно для каждого производства».

По словам автора статьи, «старая добрая европейская бюрократия» вскрыла старые раны — и в то же время нанесла новые. «Мы уважали решение COVAX о закупке вакцины Covidshield. Это было не наше решение, это было решение COVAX», — говорит Хагеман. ЕС экспортировал половину произведённых доз вакцины. Большая часть из них отправилась в другие развитые страны — только Великобритания получила четверть доз.

«Ни одна доза с производственных мощностей ЕС не поступила в Африку, — сетует Страйв Массива, специальный уполномоченный Африканского союза по борьбе с коронавирусом. — Производители заявили нам, что они слишком заняты Европой. Они направили нас в Индию». COVAX пообещал поставить в Африку до конца года 700 млн доз. Однако к середине года в Африку поступило менее 50 млн.

По словам Хагеман, спор о признании Covishield в качестве «вакцины для путешествий» немного «раздут». Она уверена: ряд стран ЕС признали бы Covishield самостоятельно. Однако, отмечает автор, стоит снять розовые очки и взглянуть на горькие реалии. В центре внимания сейчас европейцы. «Они привили так много людей, что теперь они могут смотреть футбол без масок. У нас едва ли вакцинирован один процент. Это факты», — подчёркивает Страйв Массива.

«Африка протестует против вакцинного апартеида ЕС», — гласили заголовки африканских газет в эти выходные. Предполагается, что действия ЕС основаны на «стратегии по вакцинации людей второго сорта». У европейских «помощников» теперь возникла проблема с имиджем, которая может перенестись и на саму вакцину Covishield. Cопредседатель Альянса по доставке вакцин Африканского союза доктор Айоаде Алакиджа считает, что «люди не будут доверять вакцине, вокруг которой было так много споров». В конце концов, Covishield, как и британский препарат AstraZeneca, всегда находился в центре жарких дискуссий. Некоторые страны африканского континента уже борются со скептицизмом в отношении вакцины.

«Когда люди смогут вести нормальную жизнь, как вы, в Европе или Северной Америке?» — спрашивает Джон Нкенгасонг. Трудно принять тот факт, что даже директор Центров по контролю и профилактике заболеваний не знает ответа на этот вопрос, пишет Das Erste.