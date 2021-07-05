NBC: американский эпидемиолог назвал вакцинный национализм преградой на пути к победе над COVID-19

Представитель COVAX, инициативы по справедливому распределению вакцин от коронавируса, Сет Бёркли призвал отказаться от вакцинного национализма, который подрывает глобальную иммунизацию от COVID-19, сообщает NBC. Бёркли считает, что для того чтобы победить пандемию необходимо осуществлять массовую вакцинацию во всём мире, а не в отдельных странах.

С нами на связь выходит доктор Сет Бёркли, представитель международного зонтичного механизма, который известен как COVAX. Инициатива призвана ускорить разработку и производство вакцин, а также доступ к ним, тестам на COVID-19 и лечению по всему миру, особенно в государствах, чьи возможности уступают промышленно развитым странам.

Доктор Бёркли, рады приветствовать вас. Я хотел бы начать с того, что в некотором роде США находятся в пузыре со своими поставками вакцин, пока вы пытаетесь понять, как вакцинировать весь мир. Насколько тяжёлой вам кажется сложившаяся в мире ситуация?

СЕТ БЁРКЛИ, эпидемиолог: Безусловно, я не был бы столь оптимистичен как Энтони Фаучи. И для начала взглянем на вещи объективно, это глобальная пандемия. Началась она со вспышки в Китае и очень быстро распространилась по всему миру. И, как мне кажется, задача, с которой мы начали, заключается в том, чтобы напомнить людям, что вы в безопасности только тогда, когда все в безопасности, так как вирус будет мутировать и продолжит распространяться. Именно это мы и могли наблюдать.

Изначально люди не воспринимали это всерьёз. Мы стали свидетелями вакцинного национализма и широкого распределения вакцин в небольшом числе государств. 75 процентов доз вакцин приходится на всего восемь или девять стран. В странах с высоким уровнем дохода вакцинацию прошли около 40 процентов граждан, однако в странах с низким уровнем дохода от коронавируса привились всего менее 1 процента населения.

Мне кажется, когда появился индийский штамм «дельта», люди очнулись и сказали: да, это правда. Потому что он распространился на 40 стран, а теперь и на 85, и важно не забывать, что это может быть не последний вариант коронавируса. Таким образом, нам нужен глобальный процесс распределения вакцин. И мы пока не достигли того охвата, который нам необходим.

Дата выхода в эфир 04 июля 2021 года.