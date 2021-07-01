NBC: вариант «дельта» «захватил» все 50 американских штатов

США повсеместно отказываются от масок и других ограничительных мер, введённых ранее для борьбы с коронавирусом. Однако, как подтвердили власти, на сегодня штамм «дельта» был выявлен уже во всех 50 американских штатах, сообщает NBC News. Некоторые опасаются, не слишком ли торопится страна вернуться к нормальной жизни перед лицом новой угрозы.

Сегодня Вашингтон и Орегон вошли в число последних штатов, объявивших о своём открытии после ограничительных мер, принятых ранее для борьбы с коронавирусом.

АМЕРИКАНЕЦ: Рад, что нам больше не придётся носить маски.

Но теперь власти подтвердили, что штамм «дельта» был официально обнаружен во всех штатах страны. Это грозит новыми вспышками заболевания в регионах, где вакцинация идёт медленно. На сегодня новый вариант представляет собой наиболее опасную угрозу для США.

АМЕРИКАНКА: Не знаю, зачем мы так торопимся. Мне кажется, нужно быть осторожнее.

Ссылаясь на растущие опасения, вызванные штаммом «дельта», губернатор Коннектикута заявил, что его штат будет следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний и этой осенью пока не будет отменять требование носить маски в школах.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC News: Сейчас врачи утверждают, что люди, заражённые вариантом «дельта», могут испытывать симптомы, схожие с тяжёлой простудой. Это может привести к тому, что меньше людей будут делать тесты на коронавирус и вирус будет активнее распространяться. Но существует способ устранить угрозу.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний: Если вы вакцинированы, то вы защищены от штаммов, распространяющихся здесь, на территории США. У нас есть три вакцины, в безопасности и эффективности которых мы точно уверены.

Пока Центры по контролю и профилактике заболеваний говорят, что дополнительные прививки уже вакцинированным американцам не нужны. Но как и в плане вируса, мало в чём можно быть уверенными, поскольку и сама угроза, и касающиеся её исследования продолжают меняться.

Мигель Альмагер, NBC News.

Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.