NBC: больницы в боеготовности — штамм «дельта» расползается по США

В половине штатов США из-за распространения штамма коронавируса «дельта» начался резкий рост числа случаев COVID-19, сообщает NBC. По информации канала, быстрее всего статистика ухудшается в пяти «очаговых» штатах, где доля привитых среди населения ниже всего.

Я — Стив Паттерсон, и я сейчас нахожусь в Неваде, где сегодня больницы вновь пришли в состояние полной боеготовности: по стране распространяется штамм коронавируса «дельта» и число случаев заражения в сутки больше чем в половине штатов теперь начало расти. При этом треть этих новых случаев сконцентрированы в пяти очагах, где доля вакцинированных граждан остаётся низкой.

В штате Миссури одна из больниц открыла уже шестое по счёту коронавирусное отделение.

Если говорить о стране в целом, в 11 штатах число госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов увеличилось на 30 процентов и больше. Среди них и Невада, где вакцинацию полностью прошли 39 процентов населения. Число случаев коронавирусной инфекции здесь за месяц выросло на 89 процентов, а количество госпитализированных больных, резко взмыв вверх, достигло величин, которые не наблюдались в штате ещё с января.

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент NBC News: Быть может, штат всё-таки начал отменять коронавирусные ограничения слишком рано?

КЭТРИН КОРТЕС-МАСТО, член сената США от Невады (Демократическая партия): Люди, которые попали в больницы, — это те, кто не вакцинировался, поэтому их теперь и стало видно. Нам нужно пойти в народ и разъяснить различным сообществам плюсы вакцинации.

По словам чиновников, из-за недоверия и дезинформации, царящих в местах компактного проживания темнокожих и латиноамериканцев, а также ограниченного доступа к медицинской помощи в этих местах местные оказываются уязвимее перед инфекцией.

СТИВ ПАТТЕРСОН: А что же вы так долго не прививались, ребят?

ДЕВУШКА: Мы просто как-то не решались.

ДЕВУШКА: Да, страшновато было как-то.

ДЕВУШКА: Хотели сперва посмотреть, что будет.

А на другом конце города парикмахер Боб Тейлор сделал из своей студии пункт вакцинации — до этого вирус его едва не погубил. И теперь он при помощи вот такого кресла ведёт борьбу против дезинформации.

БОБ ТЕЙЛОР, парикмахер: Мне поначалу казалось, что не такой уж он и страшный, этот вирус — а потом я его подхватил, потерял сознание, попал с инфекцией в больницу. Вот тогда-то я и понял, что это серьёзная штука. И оказаться человеком, который в конечном счёте поймёт то же самое слишком поздно, я никому не пожелаю.

Стив, а каковы же риски для маленьких детей, которые в силу возраста не могут привиться?

СТИВ ПАТТЕРСОН: На данный момент доступа к вакцине не имеют 28 миллионов американских детей младше 12 лет. В свете того ,что по стране сейчас быстро распространяется штамм «дельта», Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют обеспечить для них хотя бы какие-то защитные меры. А тем временем Pfizer рассчитывает к сентябрю подать запрос на одобрение вакцины её производства для детей.

Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.