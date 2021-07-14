NBC: больницы в боеготовности — штамм «дельта» расползается по США
Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.
Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские специалисты в четверг, 15 июля, проведут осмотр военного объекта в Словении.
Кузьминский суд Москвы отправил под арест на 15 суток шестерых участников массовой драки возле станции метро «Кузьминки».
Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил о трансфере вратаря сборной Португалии и английского «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал призывы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки на территории России.
Московский футбольный клуб ЦСКА не собирается отдавать в аренду итальянскому «Милану» полузащитника команды Николу Влашича.
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма попрощался с футбольным клубом «Милан».
Возгорание здания склада на территории промышленной зоны в подмосковной Балашихе локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м.
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович и главный тренер команды Леонид Слуцкий ответили на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон на онлайн-встрече с болельщиками.
Президент России Владимир Путин заявил, что триединство русского, белорусского и украинского народа никуда не исчезнет, «как бы кто ни старался». Расшифровка выступления главы государства опубликована на сайте Кремля.
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что дело пойманного на игре на ставках арбитра Александра Шимарыгина будет рассмотрено до 25 июля.
Главный санитарный врач по Костромской области постановил провести обязательную вакцинацию определённых категорий жителей региона.
Российский судья Сергей Карасёв рассматривается в качестве главного арбитра матча за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский «Челси» и испанский «Вильярреал».
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россию беспокоит тот факт, что началось военное освоение территории Украины.
Стало известно, что будет обсуждаться на ближайшем исполкоме Российского футбольного союза (РФС).
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают секретом наличие сфер, где у Соединённых Штатов и России могут сойтись интересы.
Департамент защиты игры РФС в рамках работы по противодействию договорным матчам выявил, что арбитр Александр Шимарыгин активно делал ставки.
Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Союзное государство с Белоруссией — это некий уровень интеграции при полном сохранении суверенитета.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал видео десяти лучших голов минувшего чемпионата Европы.
В Госдепартаменте США заявили, что проводят оценку запроса властей Гаити об оказании помощи после убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте числа работников, занятых в административной деятельности, здравоохранении и сфере IT.
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о финансовых проблемах футбольного клуба «Нижний Новгород».
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичи в среду, 14 июля, смогут увидеть в небе ночные зарницы — мгновенные вспышки света на горизонте при отдалённой грозе.
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы о написанной им статье по украинской проблематике. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.
Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров признался, что мечтает о переходе в европейский футбольный клуб.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал предложение России Египту создать группу по мониторингу ситуации с туристами.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о температурном рекорде в Москве.
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил в интервью телеканалу «Украина 24», что Вашингтон считает строительство трубопровода «Северный поток — 2» «плохим» для Украины и Европы.
Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов проведёт следующий сезон на правах аренды в немецком футбольном клубе «Шальке-04».
В Московской области произошло столкновение крана-манипулятора и грузовика, в результате один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.
Пять государств, не входящих в Евросоюз, присоединились к экономическим санкциям ЕС в отношении Белоруссии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
На юго-востоке Москвы в результате автомобильной аварии скончался мотоциклист, информирует пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
У футбольного клуба «Нижний Новгород» существуют задолженности перед игроками команды по итогам прошлого сезона.
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Известный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что вызвало у него вопросы в проекте новой реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бывший спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук считает, что доходы топ-клубов смогут серьёзно возрасти после реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россия в ходе переговоров с египетской стороной предложила создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.
Московский ЦСКА обыграл словацкий «ВиОн Злате-Моравце» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани, также в переговорах приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал, как в 2003 году защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини мог перейти в московский футбольный клуб ЦСКА.
Здание склада загорелось на территории промышленной зоны в подмосковной Балашихе.
В правительстве Калининграда подвели итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) для предоставления субсидий из областного бюджета в 2021 году.
Россиянка Анна Блинкова обыграла Ольгу Говорцову из Белоруссии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
МИД России выразил глубокие соболезнования народу и руководству Ирака в связи с пожаром в больнице в городе Насирия.
Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев заявил, что обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с просьбой помочь в поиске генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород».
Парламент Литвы принял закон, разрешающий задержание лиц, ищущих убежища в стране. Такое решение было принято в связи с колоссальным увеличением притока нелегальных мигрантов.
В МИД России сообщили, что «по итогам состоявшегося 12 июля голосования Генеральная ассамблея Международной организации по виноградарству и виноделию (МОВВ) утвердила русский язык в качестве официального языка организации».
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).