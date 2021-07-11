France 24: «дельта»-штамм распространяется среди французской молодёжи

После долгого весеннего локдауна французская молодёжь старается выжать максимум из лета на пляжах и фестивалях, однако это приводит к повышенной опасности распространения «дельта»-штамма, сообщает телеканал France 24. Несмотря на высокую заражаемость среди молодых людей, они сами, в большинстве своём, не беспокоятся о возвращении эпидемии: лишь 20% молодёжи во Франции прошли полную вакцинацию.

Они возвращаются к своей жизни — французская молодёжь рассчитывает выжать максимум из лета после долгого весеннего локдауна на фестивалях и пляжах. Однако возвращение социализации означает предрасположенность к распространению «дельта»-штамма. Общее число заражений коронавирусом среди людей в возрасте от 18 до 29 лет сейчас составляет почти 65 случаев на 100 тысяч населения — вдвое больше среднего национального уровня в 24,6 случаев заражения. Тем не менее многие молодые люди во Франции, по-видимому, считают, что возвращение эпидемии — не их забота.

ДЕВУШКА: Пусть возвращается, и посмотрим, что будет.

ПАРЕНЬ: Может, через полгода я буду уже вакцинирован, я ещё не решил.

Молодёжь сейчас стала главной целевой аудиторией в правительственной кампании по вакцинации. В четверг утром министр здравоохранения Оливье Веран нашёл время для того, чтобы сказать о выгодах вакцинации.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: Спустя две минуты после получения прививки вакциной, вы уже на 95 процентов защищены от тяжёлого заболевания коронавирусом. Это неплохо!

46 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет уже получили первую дозу вакцины. Чтобы ускорить эту тенденцию, этот специалист по инфекционным заболеваниям рекомендует выискивать молодых людей на летних каникулах.

БЕНДЖАМИН ДАВИДО, доктор больницы Раймонда Пуанкаре: Чтобы привлечь этих молодых людей и убедить их вакцинироваться, нам явно надо добраться туда. Ставить палатки на пляжах и в городских центрах, где собираются молодые люди. С кумирами, инстаграммерами, футболистами евро, с теми, кто будет давать автографы и говорить с этими молодыми людьми.

Эта стратегия вакцинации на месте уже на подходе в нескольких пляжных районах. Однако на данный момент только один из пяти представителей французской молодёжи вакцинирован полностью.

Дата выхода в эфир 09 июля 2021 года.