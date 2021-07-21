Guardian: счёт на миллионы — избыточная смертность на фоне COVID-19 в Индии может быть в 10 раз выше официальных данных

Уровень избыточной смертности в Индии в связи с пандемией коронавируса может оказаться в 10 раз выше официальной статистики, пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование. При этом, по мнению авторов доклада, хотя истинные масштабы трагедии установить крайне трудно, вполне вероятно, что реальное число умерших от COVID-19 в этой стране может идти не на сотни тысяч, а скорее на миллионы.

Уровень избыточной смертности в Индии в ходе пандемии COVID-19 может оказаться в 10 раз выше официальной статистики, пишет The Guardian со ссылкой на данные нового исследования, согласно которому в период с января 2020-го по июнь 2021 года в стране умерло на несколько миллионов (оценки разнятся от 3 до 4,7 млн) человек больше, чем должно было быть в обычных обстоятельствах.

В своём исследовании американский Центр глобального развития рассмотрел три разных источника данных с целью в полной мере обрисовать картину пандемии в Индии.

«Официально по состоянию на конец июня 2021 года число смертей от COVID в Индии достигло 400 тыс., — отмечается в докладе. — Реальность же, конечно, выглядит катастрофически хуже. Трагедия в том, что становится ясно, что, возможно, там умерло слишком много людей, счёт которых идёт скорее на миллионы, чем сотни тысяч».

Под избыточной смертностью авторы имеют в виду количество смертей, которое за определённый период времени превысило обычные значения. Хотя не всю избыточную смертность во время пандемии можно записать на счёт коронавируса, вполне вероятно, что COVID-19 стоит за значительной долей умерших.

Авторы доклада, тем не менее, признают, что исследователям, возможно, так никогда и не удастся установить точное количество жертв коронавируса, однако это число, «вероятно, будет на порядок больше официальных цифр».

Самой губительной для Индии стала именно вторая волна, которая обрушилась на страну в марте. Тогда люди умирали прямо на улицах и за воротами больниц, так как на них не хватало ни коек, ни кислорода, в то время как система здравоохранения стояла на грани тотального коллапса.

Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что первая волна коронавируса «также оказалась более смертоносной, чем принято считать». По прикидкам авторов доклада, только во время первой волны могло умереть около 2 млн человек.

«После первой волны, которая прошла более рассредоточенной, возникло чувство, что Индия избежала худшего сценария по причине занижения смертности, и это привело к культуре благодушия. Однако вторая волна со всеми её ужасающими кадрами действительно побудила индийское общество обратить пристальное внимание на цифры», — отметил один из авторов доклада Арвинд Субраманьян.

Ранее по всей Индии правительства штатов и местные власти столкнулись с обвинениями в том, что они намеренно занижали количество смертей от COVID-19, в то время как привычка местного населения клеймить позором заболевших вирусом также помешала некоторым людям сдать тесты, из-за чего многие смерти также не были никак увязаны с коронавирусом.

Под давлением общественности несколько индийских штатов недавно пересмотрели свою статистику смертности от COVID-19, что привело к резкому росту официального числа умерших.