Guardian: счёт на миллионы — избыточная смертность на фоне COVID-19 в Индии может быть в 10 раз выше официальных данных
Уровень избыточной смертности в Индии в ходе пандемии COVID-19 может оказаться в 10 раз выше официальной статистики, пишет The Guardian со ссылкой на данные нового исследования, согласно которому в период с января 2020-го по июнь 2021 года в стране умерло на несколько миллионов (оценки разнятся от 3 до 4,7 млн) человек больше, чем должно было быть в обычных обстоятельствах.
В своём исследовании американский Центр глобального развития рассмотрел три разных источника данных с целью в полной мере обрисовать картину пандемии в Индии.
«Официально по состоянию на конец июня 2021 года число смертей от COVID в Индии достигло 400 тыс., — отмечается в докладе. — Реальность же, конечно, выглядит катастрофически хуже. Трагедия в том, что становится ясно, что, возможно, там умерло слишком много людей, счёт которых идёт скорее на миллионы, чем сотни тысяч».
Под избыточной смертностью авторы имеют в виду количество смертей, которое за определённый период времени превысило обычные значения. Хотя не всю избыточную смертность во время пандемии можно записать на счёт коронавируса, вполне вероятно, что COVID-19 стоит за значительной долей умерших.
Авторы доклада, тем не менее, признают, что исследователям, возможно, так никогда и не удастся установить точное количество жертв коронавируса, однако это число, «вероятно, будет на порядок больше официальных цифр».
Самой губительной для Индии стала именно вторая волна, которая обрушилась на страну в марте. Тогда люди умирали прямо на улицах и за воротами больниц, так как на них не хватало ни коек, ни кислорода, в то время как система здравоохранения стояла на грани тотального коллапса.
Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что первая волна коронавируса «также оказалась более смертоносной, чем принято считать». По прикидкам авторов доклада, только во время первой волны могло умереть около 2 млн человек.
«После первой волны, которая прошла более рассредоточенной, возникло чувство, что Индия избежала худшего сценария по причине занижения смертности, и это привело к культуре благодушия. Однако вторая волна со всеми её ужасающими кадрами действительно побудила индийское общество обратить пристальное внимание на цифры», — отметил один из авторов доклада Арвинд Субраманьян.
Ранее по всей Индии правительства штатов и местные власти столкнулись с обвинениями в том, что они намеренно занижали количество смертей от COVID-19, в то время как привычка местного населения клеймить позором заболевших вирусом также помешала некоторым людям сдать тесты, из-за чего многие смерти также не были никак увязаны с коронавирусом.
Под давлением общественности несколько индийских штатов недавно пересмотрели свою статистику смертности от COVID-19, что привело к резкому росту официального числа умерших.
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