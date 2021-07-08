Le Monde: фальшивые тесты, вакцины, медцентры — жулики в Индии наживаются на COVID-19

На фоне медленной кампании по вакцинации Индию захлестнула волна мошенничества: за несколько месяцев появилось множество поддельных центров, предлагающих липовые вакцины без подтверждающего сертификата, рассказывает Le Monde. Для ускоренного приобретения коллективного иммунитета правительство разрешило частным лицам и медицинским организациям делать платные прививки, чем не преминули воспользоваться любители лёгких денег.

В то время как кампания по вакцинации в Индии не может набрать обороты из-за некомпетентности правительства Моди, некоторые жулики решили подзаработать денег, предлагая фальшивые вакцины, пишет Le Monde.

Как указывает издание, до 21 июня для получения настоящей прививки AstraZeneca местного производства в государственных или частных больницах нужно было заплатить. Неудивительно, что за последние несколько месяцев по всей стране появилось множество поддельных центров вакцинации. В Калькутте 28-летний Дебанжан Деб провернул дьявольскую операцию: он отправил в городской колледж и квартал Касба липовых медсестёр, которые предлагали проходящим и людям с ограниченными возможностями сделать прививку — под фальшивыми этикетками людям вводили физиологический раствор.

Сначала жертвы ни о чём не подозревали. Молодой человек всё предусмотрел: обманув администрацию, он смог получить аккредитацию с надлежащей печатью Минздрава, а потом воспроизвёл её на поддельных дипломах, висевших на стенах ненастоящих центров вакцинации. Ему удалось обмануть около 500 жителей Калькутты, в том числе местную знаменитость Мими Чакраборти – актриса и депутат от правящей партии после «вакцины» тяжело заболела. Это уже должно было насторожить властей, но обман раскрылся только после того, как в полицию обратились те, кому не выдали сертификат о прохождении вакцинации с официальным портретом премьер-министра Нарендры Моди.

«Само по себе существование параллельного рынка (вакцин. — ИноТВ), возможно, не представляет риска, а теперь силы правопорядка начеку для отлавливания мошенников. Однако это дело ставит под сомнение обоснование для существования частного рынка для платных вакцин», — отмечает экономическая газета Mint в своей редакционной статье от 28 июня. Действительно, с начала мая правительство Моди предоставляет 25% вакцин против коронавируса в распоряжение клиникам, медицинским кабинетам, аптекам и лабораториям, которые хотят принять участие в масштабной кампании по вакцинации. Сейчас эти частные лица берут 700—900 рупий (704—905 рублей) за одну дозу местной вакцины AstraZeneca и 1250—1500 рупий (1240—1487 рублей) за вакцину производства «Бхарат Биотек». Для большинства индийцев это гигантские суммы, особенно для 230 млн людей, которые с начала пандемии оказались за порогом бедности: в день они тратят меньше 375 рупий (377 рублей).

В экономическом центре страны Мумбаи раскрыли девять поддельных центров вакцинации, через которые прошло свыше 3 тыс. человек, рассказывает французская газета. Арестованы 12 человек, в том числе врачи. Эта группа просто приклеивала фальшивые этикетки вакцины против коронавируса на ампулы с амикацином — антибиотиком, который используют для лечения инфекций лёгких и мочевыводящих путей бактериального происхождения. Мошенники предлагали крупным предприятиям провести вакцинацию всего трудового коллектива. Четыре компании угодили в эту ловушку.

Другой вид мошенничества раскрыли в предгорьях Гималаев. Полиция штата Утаранчал завела дело о более 100 тыс. поддельных тестов на коронавирус, которые были проведены во время праздника Кумбха Мела. Об этом индуистском фестивале, который проходил в конце апреля в городе Хардвар, написали многие газеты: на фоне разрушительной волны пандемии в Индии десятки тысяч паломников погрузились в воды Ганга, не соблюдая никаких защитных мер, напоминает Le Monde.