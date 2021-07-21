ABC News: в Белом доме и конгрессе США обнаружили коронавирус у привитых сотрудников

Сразу несколько ранее привившихся от коронавируса аппаратных сотрудников правительственных органов США, включая президентскую администрацию и конгресс, получили положительные тесты на патоген, сообщает ABC News. Как передаёт корреспондент канала, точной информации о числе заразившихся Белый дом пока не предоставил — а между тем власти активно призывают ещё не привитых американцев не обращать внимания на дезинформацию и не тянуть с вакцинацией.

В Вашингтоне сегодня сразу у нескольких привитых сотрудников правительственных органов, начиная с Белого дома и заканчивая штатом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в ходе тестирования был выявлен коронавирус. А власти тем временем обратились к публике с воззванием: лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл попросил публику не верить дезинформации и призвал ещё не вакцинировавшихся граждан привиться. С репортажем из Белого дома — Рейчел Скотт.

На фоне роста случаев заражения штаммом коронавируса «дельта» президент Байден сегодня призвал американцев не расслабляться.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Нам нужно сохранять бдительность, тем более что штамм «дельта» никуда не делся.

А между тем в Белом доме признали, что у одного из сотрудников президентского аппарата, получившего обе дозы вакцины, был обнаружен коронавирус и что положительные тесты получили и несколько других служащих. Я поинтересовалась, сколько же всё-таки заразилось людей.

РЕЙЧЕЛ СКОТТ, корреспондент ABC News в конгрессе США: А президентская администрация огласит число вакцинированных сотрудников, заразившихся коронавирусом на данный момент? Нам ждать конкретных данных?

ДЖЕН ПСАКИ, официальный представитель Белого дома: Разумеется, как я уже сказала, я, конечно же, уточню информацию по этому вопросу.

В конгрессе коронавирус также выявили у официального представителя спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, который тоже ранее получил обе дозы вакцины.

Республиканцы пока вакцинируются менее охотно, чем демократы, а экс-президент Дональд Трамп, который сам без лишнего шума привился перед тем, как покинуть кресло, своих сторонников вакцинироваться призывает редко. Между тем первую дозу вакцины Pfizer наконец получил второй по важности человек в республиканской фракции палаты представителей Стив Скалис. Он заявил, цитирую: «Настал правильный момент, для того чтобы привиться, тем более что штамм «дельта» становится всё агрессивнее, а страна проходит ещё один пик заражаемости».

Лидер меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, в свою очередь, призвал американцев не верить ложной информации от противников вакцинации.

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер республиканского меньшинства в сенате США: Чтобы избежать возвращения к той ситуации, в которой мы были в прошлом году, нужно вакцинироваться. Ничего сложного тут нет. <...> Я хотел призвать всех так и поступить — и не прислушиваться ко всем другим голосам, которые дают заведомо вредные рекомендации.

И даже на канале Fox News, ведущие которого до сих пор преуменьшали опасность коронавируса, теперь — устами журналиста канала Шона Хэннити — призывают зрителей привиться. Хэннити заявил: «Я верю в то, что вакцинация основана на научных принципах».

РЕЙЧЕЛ СКОТТ: Несмотря на выявление новых случаев заражения, сегодня Белый дом никаких изменений в свой протокол вносить не стал. По нашей информации, некоторые из чиновников, которые тесно контактируют с президентом, проходят тестирование дважды в неделю, а сам президент — раз в две недели. Сегодня мы вновь задали представителям администрации тот же вопрос, но пока информации о том, сколько же всё-таки привитых сотрудников получили положительные тесты, предоставлено не было.

И это крайне тревожно. С нами была Рейчел Скотт. Спасибо вам, Рейчел.

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.