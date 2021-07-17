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CNBC: «они убивают людей» — Байден раскритиковал соцсети за плохую борьбу с дезинформацией по COVID-19

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент США Джо Байден раскритиковал социальные сети за недостаточные усилия в борьбе с дезинформацией о COVID-19 и вакцинах, передаёт CNBC. «Они убивают людей» — так Байден ответил на вопрос одного из журналистов о том, с каким посланием он хотел бы обратиться к таким платформам, как Facebook, по теме недостоверной информации о коронавирусе.
Президент Байден выступил с критикой социальных сетей. Корреспондент NBC Питер Александер спросил президента, с каким посланием он обратился бы к таким платформам, как Facebook, по вопросу о том, как они борются с дезинформацией по COVID-19.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Они убивают людей. Они действительно… Смотрите, у нас есть пандемия лишь среди невакцинированных. И они убивают людей.

Facebook отреагировал на это заявлением, в котором говорится следующее: «Мы сотрудничали с правительственными экспертами, органами здравоохранения и исследователями, чтобы предпринять агрессивные действия против дезинформации о COVID-19 и вакцинах ради защиты здоровья населения. На настоящий момент мы удалили более 18 миллионов материалов с дезинформацией по COVID, удалили аккаунты, которые неоднократно нарушали эти правила, и через наши приложения мы донесли до более чем 2 миллиардов людей достоверную информацию по COVID-19 и вакцинам от него».

Сейчас Белый дом занимает всё более агрессивную позицию, заявляя о недостаточных усилиях Facebook по борьбе с дезинформацией о вакцинах.

Дата выхода в эфир 17 июля 2021 года.
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источник
CNBC США Северная Америка
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