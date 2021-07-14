Fox News: американцам запретят критиковать вакцину даже в СМС

Национальный комитет Демократической партии США и другие проправительственные организации планируют бороться с «дезинформацией» о вакцинах, пересылаемой по СМС, сообщает Fox News со ссылкой на статью Politico. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, в глазах демократов «дезинформация» — это любая информация, которая им неудобна.

В марте прошлого года, когда в нашей стране стали появляться первые крупные очаги заражения коронавирусом, руководители СМИ и Кремниевой долины скоординировались с официальным Вашингтоном, чтобы решить, сколько людям позволительно знать о растущей эпидемии, которая их убивает.



Марк Цукерберг из Facebook написал Тони Фаучи из Национальных институтов здравоохранения электронное письмо, в котором заверил, что пользователи Facebook будут видеть только одобренные Тони Фаучи указания насчёт COVID-19.



Практически то же самое сделали Twitter и Google: они удаляли любые записи, отклоняющиеся от официальной линии Вашингтона. Во многих случаях они подвергали цензуре информацию от врачей, работающих на передовой. Эта информация была правильна с медицинской точки зрения — это были научные данные! — и могла спасти чью-то жизнь. К примеру, нивелировались записи о методах лечения.



За это так и не извинились и, наверное, никогда не извинятся. Историки дадут этому оценку. Вероятно, начало COVID-19 они назовут поворотным моментом для нашего общества, беспрецедентной атакой на наши основные гражданские свободы, почему-то почти никем не замеченной поначалу.



Привычные подставные лица и либертарианцы из аналитических центров уверяли нас тогда, что всё это пустяки. Бездушные транснациональные медийные монополии подвергают цензуре важнейшую медицинскую информацию? Это не проблема! Так работает свободный рынок! Не нравится — создайте свой собственный Google, учредите собственные Национальные институты здравоохранения! В любом случае в частных беседах вы по-прежнему можете говорить что угодно, вы по-прежнему свободны. Здесь же не Северная Корея! Так что успокойся, параноик, ты уже становишься похожим на Алекса Джонса!



Большинство из нас повиновалось. Мы послушно успокоились и вернулись к просмотру Netflix. И напрасно.



Сегодня нам стало известно, что администрация Байдена подумывает о введении цензуры и в отношении личных разговоров — того, что вы говорите конфиденциально, наедине со своим телефоном. Вы не сможете говорить и читать всё, что захотите, потому что национальный комитет Демократической партии планирует — и, по всей видимости, имеет возможность — контролировать поток информации в вашем телефоне. Ничто из того, что ставит под сомнение официальную политику режима, вас не достигнет.



Как пишет Politico, верите или нет, мы цитируем дословно: «Организации — союзники Байдена, в том числе национальный комитет Демократической партии, планируют более активно задействовать фактчекеров и работать с операторами СМС, чтобы развеивать дезинформацию о вакцинах, пересылаемую в соцсетях и текстовых сообщениях». Поскольку мы никогда не думали, что увидим такой текст на английском языке, повторим ещё раз: национальный комитет Демократической партии планирует подвергать цензуре любую «дезинформацию о вакцинах», которую вы получаете лично, по СМС.



Что же означает слово «дезинформация»? Вам стоит знать, что «дезинформация» — это не то же самое, что ложная информация, противоречащая фактам. «Дезинформация» может быть фактически верной. Так бывает даже очень часто. Поэтому она их так и злит. «Дезинформация» — это всё, что администрация Байдена хотела бы скрыть от ваших глаз. В том числе данные о реальной эффективности и возможных побочных эффектах вакцин от COVID.



Предположим, вам захотелось выяснить эту информацию и вы посмотрели её на сайте администрации Байдена, начав с VAERS — базы данных о неблагоприятных побочных явлениях от вакцин. Вам больше непозволительно отправлять текстовые сообщения о том, что вы нашли в их базах данных, другим людям в этой стране. В стране, где вы родились. Ваши личные разговоры будет контролировать национальный комитет Демократической партии.



Разве это похоже на свободную страну? Видимо, о гражданских свободах надо было беспокоиться в прошлом году. Когда всё это начиналось. «Но это же глобальный кризис здравоохранения! У нас нет выбора! Когда это закончится, всё снова будет нормально!» Но будет ли? Если государство может запретить обсуждение препарата, который оно заставляет вас принимать, чего же оно не может сделать?



Кстати, стоит задаться вопросом: почему они делают это сейчас? Почему они расширяют цензуру в отношении разговоров о пандемии, в то время как пандемия отступает? Вакцины от COVID доступны уже более семи месяцев. Практически все желающие уже привились. Сделать укол очень легко. Это бесплатно. По словам администрации, эта вакцина работает идеально, то есть вакцинированные защищены от COVID, они непробиваемы, они не могут заболеть. Вообще-то для этого они и привились. Почему же официальный Вашингтон так зол на тех, кто не хочет вакцинироваться? Какая именно угроза от них исходит? Если подумать, складывается впечатление, что дело совсем не в COVID — может быть, в контроле над обществом?



Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.