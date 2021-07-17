Le Figaro: «апартеид, холокост, Сталин» — французы не скупятся на метафоры в ответ на заявления Макрона о вакцинации

Жители Франции устроили в соцсетях соревнование сомнительных исторических сравнений после объявления Эммануэля Макрона о введении в стране «паспортов здоровья» и «максимальном побуждении к вакцинации», сообщает Le Figaro. Решения главы правительства называют «фашизмом», «апартеидом» и «диктатурой», передаёт газета. При этом, как напоминают эксперты, первым «воинственную риторику» в обсуждении эпидемии взял на вооружение сам Макрон.

«Диктатура» — вот уже больше года, как этот «рефрен» повторяется во французском обществе, следуя за волнами эпидемии и санитарными ограничениями, пишет Le Figaro. После объявлений Эммануэля Макрона 12 июля о введении «паспортов здоровья» и «максимальном побуждении к вакцинации» интернет-пользователи соревнуются в «сомнительных сравнениях» в попытке описать текущую ситуацию: «фашизм», «апартеид», «холокост», «Сталин». Политики также не остаются в стороне. «Ковидисты не любят, когда им говорят жестокую правду : что их #Паспортстыда является инструментом апартеида», — написал в Twitter председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На другой стороне «политической шахматной доски» депутат Европарламента Мишель Риваси, сама получившая вакцину, назвала происходящее «апартеидом в стране прав человека».

Однако, как отмечает издание, тысячи людей, вышедших 14 июля на акции протеста против «диктатуры здравоохранения», не были авторами этой «воинственной» параллели. 16 марта 2020 года президент Эммануэль Макрон сам объявил французам: «Мы находимся на войне», — напоминает газета. «Президент был первым, кто использовал это сравнение, которое сегодня вышло из-под его контроля», — считает преподаватель истории права Франсуа Сен-Бонне. Позже метафора была «развёрнута», благодаря введению «комендантского часа» и «чрезвычайного положения в области здравоохранения». «Этот воинственный словарь — ошибка, поскольку два явления не имеют ничего общего. Во время Первой мировой войны Франция находилась в осадном положении с точки зрения права. Пресса подвергалась цензуре, резким ограничениям. И никто не говорил о диктатуре», — продолжает эксперт. Вид президента, обращающегося к народу в одиночку, упрочил этот образ вертикали власти, полагает историк медицины Станис Перес.

В соцсетях победу в конкурсе сомнительных метафор одерживает изображение жёлтой звезды для «не привитых». Перес считает это сравнение «недостойным», а также признаком «отсутствия исторической культуры». «Вторая мировая война выступает в качестве матрёшки, в которой сосредоточены все сравнения, все эмоции. Как только французы пугаются или злятся, они ссылаются на холокост», — замечает эксперт. С его точки зрения, это способ «принять позу жертвы и избежать обсуждения».

Образ войны, символизирующей страхи и гнев французов, открыл возможности для некоторых «перегибов», констатирует газета. Тем более что роли сегодня перепутались. «Поначалу медики были хорошими солдатами, вирус — объявленным врагом, а французы — жертвами среди гражданского населения. Сегодня враги — это сторонники теорий заговоров и непривитые медики. Место штамма же не определено», — замечает Станис Перес. Такая перетасовка карт была воспринята очень плохо, считает эксперт. В результате сравнения становятся «всё более запредельными». «Мы наблюдаем словесную и лексическую инфляцию эпидемии, которая парализует дискуссию о свободах личности», — заключает историк.