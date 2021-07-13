Макрон: вакцинация не обязательна, но непривитых ждут ограничения
Увеличение скоростного лимита до 150 км/ч на некоторых участках трасс может быть допущено по решению собственников дорог, сообщили в пресс-центре МВД.
Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе социальной сети согласно данным сайта Downdetector.
Россия и США не должны допустить вооружённого конфликта между странами, так как он чреват эскалацией, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Половина жителей Канады в возрасте старше 12 лет прошли курс вакцинации от коронавируса, сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в Минздраве страны.
Число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 54.
Полиция задержала нескольких человек после конфликта у метро «Кузьминки» в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа, сообщил директор комитета по ввозу товаров палестинского анклава Раед Фаттух.
Парламентские выборы в Молдавии показали приверженность молдавского народа демократии и правовому государству, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливера Вархели.
Полиция Грузии задержала у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократичсекая Грузия» 12 протестующих за административные правонарушения.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала компоновку семейства многоступенчатых модульных ракет-носителей.
США знают, что на Гаити в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза были задержаны трое американских граждан, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
В Москве семь автомбилей столкнулись на внутренней стороне МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обладатель «Золотого мяча» 2005 года, бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказал мнение о своём соотечественнике, нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик высказал мнение о ситуации в российском футболе.
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о влиянии лимита на легионеров на российский футбол.
Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини высказались на тему возможного выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Принц Уильям, герцог Кембриджский поддержал сборную Англии после её поражения в финале чемпионата Европы по футболу.
По меньшей мере 36 человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар.
Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но тем не менее число заболевших коронавирусом растёт, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Всего в мире зафиксировали 186 638 285 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 397 892 заболевших COVID-19.
Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд рассказал о своей реакции на оскорбления болельщиков после проигрыша команды в финале чемпионата Европы по футболу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства «Северного потока — 2» надо обсуждать в нормандском формате.
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказал мнение о дебютном выступлении парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна в контрольном матче с пражской «Спартой».
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «Соединённые Штаты поздравляют народ Молдавии с их досрочными парламентскими выборами».
Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам команды после проигрыша в финале чемпионата Европы по футболу.
Московский городской суд перевёл из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей.
Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, в составе какой команды он хотел бы завершить карьеру.
Замглавы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Нападающий флорентийской «Фиорентины» Александр Кокорин начал подготовку к новому сезону с командой.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что радикальные группировки активизировались в САР на территории, подконтрольной коалиции во главе с США.
Харун Арслан, агент немецкого специалиста Йоахима Лёва, прокомментировал информацию о возможном его назначении главным тренером сборной России по футболу.
В МЧС России сообщили, что «на территории Челябинской области ликвидированы все природные пожары в 19:00 мск».
Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на оскорбления игроков национальной команды на расовой почве, прозвучавшие со стороны болельщиков после поражения в финале чемпионата Европы по футболу.
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по новому контракту с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
Канцлер Германии Ангела Меркель направит Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский сообщил, что система QR-кодов может быть применена на турнире.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала августа в бары, рестораны, ТЦ, поезда, междугородние автобусы, самолёты и т. д. будут пускать только привитых от коронавируса или тех, у кого будет отрицательный тест на COVID-19, а также тех, кто подтвердит факт выздоровления после болезни.
В Банке России рассказали о ситуации с инфляцией в стране.
Первый канал объявил, что будет транслировать церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио.
МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что всех граждан страны могут обязать вакцинироваться от коронавируса, если темпы прививочной кампании окажутся недостаточными.
Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини обратился к болельщикам национальной команды после победы на чемпионате Европы по футболу.
В России внимательно следили за подготовкой и проведением досрочных выборов в парламент Республики Молдова, которые состоялись 11 июля. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Россиянин Евгений Донской потерпел поражение от представителя США Дженсона Бруксби в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессисоналов (ATP) в американском Ньюпорте.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для медиков.
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал RT об оправданиях ФРГ из-за нестыковок в версии ОЗХО об «отравлении» Алексея Навального.
Иван Карминати, тренер по физподготовке «Зенита», работавший с Роберто Манчини в петербургском клубе и сборной Италии, прокомментировал победу национальной команды на чемпионате Европы по футболу.
Правительство России утвердило правила выплат на детей к началу учебного года. Как сообщается на сайте кабмина, «по указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребёнка».
В МЧС заявили, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение в лесу в Тольятти.
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о впечатлениях от победы сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу.