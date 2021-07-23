NYT: в США из-за пандемии рекордно сократилась продолжительность жизни — по расовому признаку

Новые данные в США свидетельствуют о непропорциональном падении продолжительности жизни американцев: в то время как для белых этот показатель снизился на 1,2 года, для латиноамериканцев и темнокожих эта цифра составила 3 и 2,9 года соответственно, пишет The New York Times. Как отмечает газета, во многом это обусловлено тем, что эти группы населения более уязвимы, так как чаще работают в местах скопления народа, пользуются общественным транспортом и живут в более стеснённых условиях.

Новые федеральные данные о продолжительности жизни американцев — это одна из самых ярких картин, показывающих, какое непропорциональное влияние пандемия коронавируса оказала на латиноамериканское и темнокожее население США. Эти данные свидетельствуют о том, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни у этих групп населения сократилась куда сильнее, чем у белых американцев, пишет The New York Times.

В целом продолжительность жизни в США уменьшилась на полтора года, что в значительной степени объясняется пандемией, унёсшей жизни более 600 тыс. американцев. При этом речь идёт о самом резком спаде этого показателя в США со времён Второй мировой войны.

Однако в период с 2019-го по 2020 год наиболее сильно в этом отношении пострадали латиноамериканцы (продолжительность жизни сократилась на 3 года), а также темнокожие (2,9 года). Между тем, продолжительность жизни белых американцев упала лишь на 1,2 года.

«Коронавирус вскрыл глубокое расовое и этническое неравенство в плане доступа к здравоохранению, и я не думаю, что нам когда-либо удавалось решить эту проблему, — отметила по этому поводу профессор в области здравоохранения и прав человека Гарвардского университета доктор Мэри Бассетт. — Думать, что всё просто возьмёт и вернётся на круги своя — это слегка похоже на попытки выдавать желаемое за действительное».

Эта статистика — лишь срез данных, позволяющих в моменте судить об общем состоянии здоровья населения: если бы американские дети, родившиеся сегодня, провели всю свою жизнь в условиях 2020 года, их средняя продолжительность жизни составила бы 77,3 года по сравнению с 78,8 годами в 2019 году. При этом в последний раз этот показатель был настолько низким в США в 2003 году.

Расовое и этническое неравенство наблюдается на протяжении всей пандемии, что отражает многие факторы, включая как разное общее состояние здоровья различных групп населения, так и разный доступ к системе здравоохранения у белых, латиноамериканцев и темнокожих. Кроме того, во время пандемии темнокожие и латиноамериканцы чаще чем белые работают в местах скопления народа; среди них немало водителей автобусов, поваров в ресторанах и работников сферы здравоохранения низкой квалификации, в то время как белые чаще работают с ноутбуков в своих домах. Эти уязвимые категории населения также чаще пользуются общественным транспортом и живут в более стеснённых условиях, что способствует распространению коронавируса.

Тем не менее резкое падение продолжительности жизни в 2020 году, вызванное в основном COVID-19, вряд ли сохранится надолго. В 1918 году пандемия «испанки» сократила ожидаемую продолжительность жизни американцев на 11,8 лет, однако в следующем году цифры вернулись к прежним значениям. Однако Элизабет Ариас — одна из авторов доклада — считает, что ожидаемая продолжительность жизни вряд ли вернётся к докризисному уровню в ближайшее время.

По её словам, для отскока к показателям 2019 года требуется «отсутствие избыточной смертности из-за COVID, а в 2021 году это уже невозможно». «Если бы дело было просто в пандемии, и мы смогли бы её обуздать и сократить избыточную смертность, то мы могли бы несколько отыграть это падение», — заявила Ариас. Однако люди могут продолжить умирать также и из-за того, что они не могли регулярно посещать врача для консультаций, не связанных с пандемией.

«Возможно, мы ещё некоторое время будем наблюдать косвенные последствия пандемии», — считает она.