Le Figaro: карантин или пандемия — учёные выяснили, что хуже

Во время карантина и других жёстких мер, которые принимались в разных странах, люди задавались вопросом, не приносят ли они большего вреда, чем сам COVID-19. Поэтому учёные решили провести анализ и сверить данные из 94 стран мира, чтобы оценить связь жёстких карантинных мер и смертности в эпоху пандемии, пишет Le Figaro.
Во время карантина многие задавались вопросом, не приносят ли ограничительные меры большего ущерба, чем сама болезнь? Так что учёные решили разобраться в этом вопросе, пишет Le Figaro.
Исследователи проанализировали влияние правительственных ограничений на уровень смертности, привычную работу служб здравоохранения, уровень самоубийств и состояние психического здоровья. Данные поступали из 94 стран.
В итоге аналитики сделали вывод, что нигде не было отмечено одновременно и высокой смертности, и жёстких мер по карантину, и при этом низкого числа случаев COVID-19. Это нужно, чтобы сделать вывод, что высокая смертность была вызвана именно карантином. Например, в Австралии или Новой Зеландии были значительные ограничения, но не было высокой смертности. В Бразилии, Швеции и России, по их словам, наоборот, ограничения были небольшими, но смертность высокая.
По словам авторов исследования, карантин способен даже сократить смертность по сравнению с прошлыми годами, поскольку меньше распространяются обычные болезни вроде гриппа и уменьшается число ДТП. Но также они установили связь между ограничениями властей и сокращением обычных визитов к врачам. Это может быть вызвано как нехваткой врачей, так и опасениями людей, что в поликлиниках можно заразиться коронавирусом.
Авторы статьи признают, что в целом пандемия сказалась на психическом здоровье людей, но число суицидов не увеличилось. А там, где самоубийств стало больше, как, например, в Японии, это связано не с карантином, а с безработицей, и произошло это уже после возвращения к нормальной жизни.
Пандемия сказалась и на международных программах здравоохранения. Фонды, предназначенные для борьбы с ВИЧ и туберкулёзом, были частично перенаправлены на коронавирус. Но оценить данный аспект довольно сложно.
Авторы исследования согласны, что карантин оказал негативное воздействие на людей, но они пришли к выводу, что вмешательство государства способствовало сокращению смертей от COVID-19 и что карантин не может быть хуже, чем ущерб от пандемии, как минимум в краткосрочной перспективе, пишет Le Figaro.
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