Не проверил пропуск — сел в тюрьму: Ouest-France о новом санитарном законопроекте во Франции

Эммануэль Макрон объявил о введении новых мер по борьбе с пандемией. И в их числе обязательная вакцинация и расширение зоны действия санитарных пропусков. А в случае, если организация не исполняет надлежащим образом обязательств по их проверке, она может быть оштрафована на €45 тыс., а управляющее лицо может попасть в тюрьму, пишет Ouest-France.

Во Франции власти предложили тех, кто нарушит правила по контролю санитарных пропусков, штрафовать на сумму до €45 тыс. или даже сажать в тюрьму сроком на один год, пишет Ouest-France. Наказывать будут управляющих объектом, ответственных за мероприятие или компанию, которая оказывает транспортную услугу, если они не проверяют у клиентов санитарный пропуск.

Таков законопроект, который призван обеспечить законодательное основание для выполнения новых санитарных мер, предложенных Эммануэлем Макроном. Этот документ создаёт и новое основание для увольнения сотрудника, а также расширяет возможные меры по отношению к заболевшим — например, вводит самоизоляцию сроком на десять дней.

В понедельник Макрон объявил, что санитарный пропуск будет нужен, чтобы попасть на спектакль или в кино, в кафе, ресторан, торговый центр, поезд или самолёт. Определённые послабления могут быть доступны подросткам — в их отношении меры вступают в силу с 30 августа. Требование иметь пропуск распространяется на сотрудников, но не касается полиции и жандармов.

А представители тех профессий, в отношении которых вводят обязательную вакцинацию, могут быть отстранены от работы, если не сделают прививку до 15 сентября, а потом и уволены, пишет Ouest-France.