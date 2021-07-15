Не проверил пропуск — сел в тюрьму: Ouest-France о новом санитарном законопроекте во Франции
Во Франции власти предложили тех, кто нарушит правила по контролю санитарных пропусков, штрафовать на сумму до €45 тыс. или даже сажать в тюрьму сроком на один год, пишет Ouest-France. Наказывать будут управляющих объектом, ответственных за мероприятие или компанию, которая оказывает транспортную услугу, если они не проверяют у клиентов санитарный пропуск.
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