France 24: в Париже после коронавирусного перерыва вновь прошёл парад на День взятия Бастилии

Несмотря на пандемию коронавируса, в Париже всё же состоялся традиционный парад в честь национального праздника Франции, который в прошлом году отменили впервые со времён Второй мировой, передаёт France 24. Как сообщил корреспондент издания, на параде царила очень радостная атмосфера, пусть даже зрителей на этот раз собралось гораздо меньше обычного.

Солдаты уже маршируют, они идут по площади Согласия, а наблюдают за ними президент, первая леди и начальник штаба вооружённых сил.

Ну а кроме них за парадом следит и наш корреспондент Йена Ли, и мы сейчас получили возможность с ней побеседовать. Йена, расскажите нам немного об атмосфере и о том, что вокруг вас происходило.

ЙЕНА ЛИ, корреспондент France 24 в Париже: Сейчас у меня за спиной начнут движение пожарные вместе со своими машинами, которые таким образом присоединятся к тысячам военнослужащих, полицейских и сотрудников пожарной охраны, участвующих в нынешней церемонии.

Людей вокруг не очень много, но кое-кто всё же пришёл; зрители хлопают и встречают каждое из проходящих у меня за спиной построений одобрительными возгласами.

Чуть ранее сегодня произошёл, так сказать, милый инцидент: в официальном аккаунте французских вооружённых сил в Twitter опубликовали видео с солдатом, который прямо перед началом парада на фоне Триумфальной арки сделал предложение своей девушке. Конечно, любопытно будет отметить, что французская армия вот уже некоторое время пытается несколько обновить свой имидж, в том числе и с применением социальных сетей на таком мероприятии, — ведь некоторые считают парад вещью слегка устаревшей и старомодной. Поэтому интересно наблюдать за тем, как они воспользовались таким замечательным поводом в сети, чтобы все желающие могли это увидеть.

Атмосфера здесь царит весьма весёлая — на парад в Париже многие приходят посмотреть семьями, в том числе с детьми.

Йена, а напомните нам — ведь в Париже всё получилось слегка не так, как в прошлом году? Тогда большую часть мероприятий отменили из-за коронавируса.

ЙЕНА ЛИ: В 2020 году парад даже отменили, вместо него на площади Согласия, на другой стороне Елисейских полей, где я сейчас нахожусь, провели мероприятие без маршей. Такое решение приняли из-за пандемии — тогда во Франции как раз был эпидемический пик, поэтому Эммануэль Макрон решил сильно сократить размах празднования. Кстати, тогда парад отменили впервые со Второй мировой войны.

Но в этом году, как видите, всё вернулось, хотя, разумеется, не без соблюдения определённых защитных мер: все, кто приходит посмотреть, должны надевать маски и иметь при себе санитарный пропуск.

С репортажем с Елисейских полей — Йена Ли. Большое вам спасибо! Наслаждайтесь атмосферой.

Дата выхода в эфир 14 июля 2021 года.