Euronews: «тестовый концерт» подтвердил пользу масок — но не всех это успокаивает

Во Франции обнародовали результаты тестового концерта с участием нескольких тысяч зрителей, в том числе инфицированных, который состоялся в мае в Париже. Эксперты уверяют, что коронавирус не распространился благодаря маскам и другим мерам защиты. Аналогичный многотысячный фестиваль прошёл в Барселоне и стал поводом для критики, поскольку в Испании постоянно растёт число заражений новым штаммом «дельта», передаёт Euronews.
В масках и на расстоянии тысячи зрителей собрались на музыкальный молодёжный фестиваль Cruilla в Барселоне. Трёхдневное мероприятие решено было провести, несмотря на новый рост числа заражений коронавирусом и распространение его более опасного варианта «дельта». Правда, в связи с ситуацией, фестиваль принимал не 25 (как обычно), а 18 тысяч зрителей в день.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Очень необычные ощущения: столько людей в одном месте, бок о бок! Даже странно. У нас много новых случаев инфицирования. Надеюсь, что со всеми защитными мерами, которые были приняты, не будет серьёзных последствий.
Все участники фестиваля прошли ПЦР-тестирование. Положительный результат дали 270 тестов из 43 тысяч. Наличие масок строго контролировалось. Как говорят организаторы, присутствующие вели себя очень дисциплинированно.
Но критиков это не успокоило: в Каталонии за последние несколько дней зарегистрировано свыше трёх тысяч случаев заражения. Особенно активно вирус циркулирует среди представителей молодёжи — в то время, как охват вакцинации в этой категории не превышает и 10 процентов.
А во Франции обнародовали результаты эксперимента, проведённого два месяца назад. В Париже в мае прошел музыкальный концерт в присутствии четырёх тысяч зрителей. Каждый из них сдал тест на коронавирус — за три дня до, в день мероприятия и неделю спустя.
Оказалось, что участие в нём не повлияло на уровень заболеваемости. И это несмотря на то, что, как выяснилось позже, несколько зрителей в день концерта были инфицированы. Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.
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