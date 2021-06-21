NTD: защитить людей и природу — Испания переходит на биоразлагаемые маски

В Испании начали выпускать первые в мире биоразлагаемые маски, которые можно использовать до двух суток. Нановолокна, из которых они изготавливаются, обеспечивают более надёжную защиту от вируса и в то же время облегчают дыхание. При этом такая маска легко разлагается в природных условиях — в отличие от обычных, которым требуется до 450 лет. Новый проект поддерживают и местные жители, и работники мусоперерабатывающих заводов, передаёт NTD.

На этом заводе в Валенсии производят уникальные маски для лица. Созданные из нановолокон, они легко разлагаются в природе и надёжнее защищают от коронавируса. Такая маска обладает хорошей воздухопроницаемостью и более высокой способностью фильтровать бактерии и вирусы по сравнению с другими масками.



ХОСЕ МАРИЯ ЛАГАРОН, представитель компании-разработчика: Нановолокна — это волокна в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Они создают очень тонкую сетку с очень маленькими отверстиями. Например, отверстия традиционных масок можно сравнить с теннисной сеткой, а вирус — с горошиной, тогда наша маска похожа на москитную сетку.



При этом такие маски хорошо пропускают воздух. Их можно использовать до двух суток. Утилизируют их в контейнерах для органических отходов.



Проблема утилизации масок сегодня достигла глобальных масштабов. В прошлогоднем отчёте правозащитной группы OceansAsia говорится, что в 2020 году в океаны могло попасть около 1 миллиарда 600 миллионов масок. А разлагаются они около 450 лет.



На этом заводе недалеко от Барселоны утилизируют бытовые отходы, в том числе сжигают маски. Сотрудники говорят, что новое изобретение облегчит процесс.



ХОРДИ РОМЕРО, представитель завода: Сейчас маски для лица сжигают, чтобы можно было получить тепловую энергию. Если бы они были биоразлагаемыми, они прошли бы процесс биостабилизации и полностью разложились бы органически. Следовательно, больше не было бы отходов как таковых.



Жители Барселоны приветствуют новость о создании экологичных масок.



ПРОХОЖАЯ: Они нужны, потому что маски выбрасывают в море и загрязняют мир.



ПРОХОЖАЯ: С тех пор как мы начали носить маски, в Барселоне они повсюду: в парках, на пляже и на природе. Их бросают на землю.



Новые маски проходят последние этапы утверждения для получения сертификата качества. Скоро они поступят в продажу.



Дата выхода в эфир 19 июня 2021 года.