WION: выброшенные средства защиты угрожают окружающей среде

Выбрасываемые людьми защитные маски и перчатки превращаются во всё большую угрозу для окружающей среды, сообщает WION. Добровольцы, проводящие очистки пляжей в Калифорнии, говорят, что за прошедший год они ежемесячно убирали примерно 300 брошенных средств защиты. Отмечается, что маски и перчатки содержат пластик, который не разлагается естественным путём и опасен для животных.

Защитные маски и перчатки стали частью повседневной жизни с момента начала пандемии коронавируса, однако небрежно выброшенные средства персональной защиты превращаются во всё большую угрозу для окружающей среды и животных. Вашему вниманию предоставляется сюжет с подробностями.

Они предназначены для того, чтобы оберегать нас от коронавируса, но маски, перчатки, и прочие используемые нами средства защиты, наносят вред окружающей среде. Коалиция тихоокеанских пляжей в Калифорнии вот уже 25 лет проводит ежемесячные очистки пляжей. По словам представителей коалиции, за последний год к привычным окуркам сигарет и пустым упаковкам из-под еды добавилось значительное количество средств персональной защиты.

ЛИНН АДАМС, президент коалиции тихоокеанских пляжей: Что нам остаётся делать, везде разбросаны маски, перчатки, салфетки для рук. Они везде, они на улицах. Что нам с этим делать?

Добровольцы, проводящие очистку, ведут списки собираемого ими мусора, чтобы отследить предметы, которые могут попасть в океан. За прошедший год они в среднем собирали с пляжей 300 брошенных средств защиты в месяц. Большинство этих средств содержат пластик и не разлагаются естественным путём.

ЛИНН АДАМС: Исходя из собранных нами данных, мы в среднем находим 300 масок и перчаток в месяц. И это лишь то, что мы фиксируем. Эта проблема ужасна. Все эти средства защиты содержат в себе пластик.

Исследование, проведённое журналом науки и техники окружающей среды, выявило, что по всему миру каждый месяц используется 129 млрд масок и 65 млрд перчаток. Значительная часть этих масок и перчаток в итоге оказывается в океане.

СОФИЯ ВОЭЛЬ, доброволец: Мы хотим защитить себя, но мы также хотим защитить и окружающую среду. А этого сейчас не происходит, поскольку люди просто выбрасывают средства защиты на улицу.

Учёные предупреждают, что выброшенный в море пластик часто поедается морскими животными, что является огромной угрозой для экологии.

АДАМ РАТНЕР, сотрудник заповедника: Пластик представляет из себя большую угрозу для небольших млекопитающих и птиц. Поэтому если вы собираетесь избавиться от своей маски, то, отрезав эти верёвочки, сможете принести значительную пользу. Поскольку в случае, если животные проглотят маску, перепутав её с едой, её пластиковые детали могут вызвать проблемы.

Биологи призывают людей правильно выбрасывать средства защиты. Наша общая ответственность состоит в том, чтобы гарантировать то, что мир после пандемии будет безопаснее не только для людей, но и для животных.

Дата выхода в эфир: 25 марта 2021 года.