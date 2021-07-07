Euronews: ПЦР-тест каждые 48 часов или прививка — Каннский кинофестиваль идёт с ограничениями из-за пандемии

Международный Каннский кинофестиваль стартовал в условиях жёстких санитарных ограничений на фоне продолжающейся пандемии: число зрителей в залах ограничено, при этом они обязаны предъявить сертификат о вакцинации или каждые 48 часов делать ПЦР-тесты и обязательно носить маски. Кроме того, в этом году фестиваль пройдёт без большинства традиционных вечеринок, а парад звёзд на красной дорожке будет не таким масштабным, как обычно, передаёт Euronews.
Международный Каннский кинофестиваль проводится в условиях строгих санитарных мер из-за продолжающейся пандемии коронавируса. По решению оргкомитета, для присутствия на площадках киносмотра каждые 48 часов необходимо предоставлять отрицательный тест на инфекцию либо сертификат о вакцинации препаратами, утверждёнными в Евросоюзе.
Вентиляционное оборудование будет действовать в непрерывном режиме, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Согласно распоряжению дирекции Дворца фестивалей и конгрессов, число зрителей в залах ограничено. На всей территории фестиваля посетителям строго предписано носить маски.
ТЬЕРРИ ФРЕМО, гендиректор Каннского кинофестиваля: На улицах города маску можно не носить, но как только вы попадаете внутрь фестивального пространства, на красную дорожку — обязательно нужно надеть маску. На лестнице мы не увидим объятий и поцелуев. Мы хотим проявить осторожность и показать пример.
В этом году фестиваль пройдёт без большинства традиционных вечеринок, а проход по красной дорожке будет не таким масштабным, как обычно. Но коронавирус не повлиял на программу — устроители просмотрели в общей сложности 2800 кинолент. Только 24 из них приглашены участвовать в основном конкурсе.
Эскалация в Афганистане может привести к увеличению числа беженцев и принудительной и незаконной миграции, заявил официальный представитель МИД республики Джеран Хивад. Он призвал страны региона и международные организации не затягивать с совместными действиями по разрешению ситуации.
Стоимость нематериальных активов резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы выросла почти до 9 млрд рублей, что на миллиард больше, чем в 2019-м, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.
Депутат муниципального собрания Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, арестованная по обвинению в мошенничестве, содержится в одиночной камере СИЗО №6 Москвы. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший изолятор с проверкой.
В «Талибане»* заявляют о взятии под контроль 162 районов Афганистана. Всего их в республике 398. Об этом сообщил журналистам официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
Основатель центра детского сна «Доктор мама», гештальт-терапевт, сертифицированный консультант по прикорму, грудному вскармливанию и сну, врач Юлия Доманова рассказала, как помочь детям в жаркую погоду.
Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов на III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов представил новый браслет безопасности для поиска пропавших людей.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные об автокредитах. В мае 2021 года средний размер выданных кредитов на новые автомобили и с пробегом составил 1,08 млн рублей, что на 5,5% выше показателей за апрель (1,02 млн рублей).