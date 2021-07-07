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Euronews: ПЦР-тест каждые 48 часов или прививка — Каннский кинофестиваль идёт с ограничениями из-за пандемии
Международный Каннский кинофестиваль стартовал в условиях жёстких санитарных ограничений на фоне продолжающейся пандемии: число зрителей в залах ограничено, при этом они обязаны предъявить сертификат о вакцинации или каждые 48 часов делать ПЦР-тесты и обязательно носить маски. Кроме того, в этом году фестиваль пройдёт без большинства традиционных вечеринок, а парад звёзд на красной дорожке будет не таким масштабным, как обычно, передаёт Euronews.

Международный Каннский кинофестиваль проводится в условиях строгих санитарных мер из-за продолжающейся пандемии коронавируса. По решению оргкомитета, для присутствия на площадках киносмотра каждые 48 часов необходимо предоставлять отрицательный тест на инфекцию либо сертификат о вакцинации препаратами, утверждёнными в Евросоюзе.

Вентиляционное оборудование будет действовать в непрерывном режиме, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Согласно распоряжению дирекции Дворца фестивалей и конгрессов, число зрителей в залах ограничено. На всей территории фестиваля посетителям строго предписано носить маски. 

ТЬЕРРИ ФРЕМО, гендиректор Каннского кинофестиваля: На улицах города маску можно не носить, но как только вы попадаете внутрь фестивального пространства, на красную дорожку — обязательно нужно надеть маску. На лестнице мы не увидим объятий и поцелуев. Мы хотим проявить осторожность и показать пример. 

В этом году фестиваль пройдёт без большинства традиционных вечеринок, а проход по красной дорожке будет не таким масштабным, как обычно. Но коронавирус не повлиял на программу — устроители просмотрели в общей сложности 2800 кинолент. Только 24 из них приглашены участвовать в основном конкурсе. 

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.

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