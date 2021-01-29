France 24: перенесён, но не отменён — Каннский кинофестиваль проведут в июле

Организаторы Каннского кинофестиваля решили в этом году не отменять мероприятие, а просто перенести его с мая на июль, передаёт France 24. Как отмечает канал, пока остаётся надежда на то, что предстоящий фестиваль сможет оживить киноиндустрию, страдающую от закрытия кинотеатров, отмены съёмок и переноса премьер.

Перенесён, но не отменён. Организаторы Каннского кинофестиваля решили действовать осторожно. Фестиваль теперь планируется провести в период с 6 по 17 июля, а не в традиционное время — в мае.



Однако традиция была нарушена уже в прошлом году. Тогда мероприятие было отменено впервые со времён Второй мировой войны. Вместо него была проведена виртуальная конференция для профессионалов этой индустрии. При этом часть фильмов были представлены на других фестивалях.



Три месяца назад организаторы решили провести мини-фестиваль и показать четыре фильма из официальной подборки 2020 года. Хотя по своим масштабам это мероприятие было небольшим, однако, как заявил президент фестиваля, у него была мощная символическая ценность.



ПЬЕР ЛЕСКЮР, президент Каннского кинофестиваля: Нам известно, насколько важны конвенции, фестивали и прочие мероприятия для экономики Канн. И важно, что дружба с Каннами продолжается.



Фестиваль — это не только гламурное мероприятие, но и рынок для французских и зарубежных фильмов, на котором продюсеры и режиссёры могут встретиться с финансовыми и художественными партнёрами.



Поэтому есть надежда на то, что фестиваль этого года сможет оживить киноиндустрию, страдающую от закрытия кинотеатров, отмены съёмок и от переноса премьер.



Дата выхода в эфир 28 января 2021 года.