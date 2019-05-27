СТРАНА: российский фильм украинского продюсера получил награду в Каннах

За фильм «Дылда» российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Как пишет «СТРАНА», вместо Балагова, который после премьеры картины в Каннах уехал в Москву и не успел вернуться на церемонию награждения, приз получил украинский продюсер Александр Роднянский.

Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Как пишет «СТРАНА», награду ему принёс фильм «Дылда».

Фильм рассказывает о жизни двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Вместо Балагова, который после премьеры картины в Каннах уехал в Москву и не успел вернуться на церемонию награждения, приз получил украинский продюсер Александр Роднянский.

Александр Роднянский родился в Киеве и окончил факультет кинорежиссуры Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. В 1998 году стал заслуженным деятелем искусств Украины. С 1983-го по 1990 год работал на киностудии «Киевнаучфильм». Режиссёр таких известных фильмов, как «Миссия Рауля Валленберга», «Марш живых» и «Прощай, СССР».

Как продюсер он был дважды номинирован на премию «Оскар» американской киноакадемии — за фильм режиссёра Наны Джорджадзе «1000 и 1 рецепт влюблённого кулинара» в категории «Лучший иностранный фильм» и за фильм Режиса Варнье «Восток-Запад».