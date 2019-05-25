Сталлоне: неудачи делают человека умнее, а успех — глупее

72-летний актёр и режиссёр Сильвестр Сталлоне во время кинофестиваля в Каннах представил отреставрированную версию фильма «Рэмбо: первая кровь», а также отрывок новой картины «Рэмбо V: Последняя кровь». Он, как пишет El País, также пообщался с журналистом Дидье Аллушем.

В ходе этого интервью речь шла не только о вышеупомянутых фильмах, но и о других лентах Сталлоне, в том числе о «Рокки», сценарий к которому актёр написал сам. В частности, он заявил, что сегодня в мире существует больше людей, похожих на боксёра Рокки, чем в те времена, когда снималась эта лента, удостоившаяся премии Оскар как лучший фильм.

«Я посвятил этот Оскар за лучший фильм всем Рокки мира. Сегодня таких Рокки больше, чем тогда. Времена сейчас более сложные, вызовы и борьба стали более масштабными. Я мало что могу посоветовать, но один из советов состоит в следующем: у тебя может быть 100 плохих идей и одна хорошая, и именно её нужно отстаивать. Один звонок — и твоя жизнь радикально меняется. Хотя неудачи делают тебя умнее, а успех — глупее», — заявил Сталлоне, вспоминая о тех временах, кода в один год он работал парковщиком, а на следующий уже снимался в «Рокки».

Также актёр рассказал и о неудачных годах своей карьеры: «Я никого не виню. Но в 80-е годы ты подписывал контракты на ленты заранее, за три или четыре года. По мнению агентов, так было правильно. И я вдруг оказался втянут на восемь лет в серию катастрофических фильмов. Раньше происходило всё так: кассу делала звезда. Сейчас — кинолента. Всё поменялось. Я не жалею о тех картинах, хотя не могу смотреть их по телевизору. Моя дочь иногда говорит мне: «Как ты сделал такое дерьмо?». Я ей отвечаю: «Заткнись, благодаря этому я оплатил твой колледж».

Сталлоне также рассказал, что в настоящее время пытается вернуть к жизни «Кобру» в формате сериала для одной из стриминговых платформ, пишет El País.