Le Parisien: Ален Делон философски отреагировал на обвинения в расизме, шовинизме и гомофобии

Американская ассоциация «Женщины и Голливуд» обвинила актёра Алена Делона в расизме, шовинизме и гомофобии. Как пишет Le Parisien, актёр заявил, что его карьера неоспорима, а авторы петиции просто хотят привлечь к себе внимание. «Что я могу сказать? Кто-то меня любит, а кто-то — нет», — философски отреагировал Делон.

Актёр Ален Делон прокомментировал полемику вокруг почётной «Золотой пальмовой ветви», которую должны вручить ему 19 мая. Как пишет Le Parisien, несколько дней назад американская ассоциация «Женщины и Голливуд» выложила в сети петицию с требованием к организаторам фестиваля отказаться от вручения приза 83-летнему актёру на основании его прошлых «расистских, гомофобских и шовинистских» высказываний.

«Что я могу сказать? Кто-то меня любит, а кто-то — нет. Но моя карьера неоспорима. Не понимаю, в чём тут вообще дело. Складывается впечатление, что инициатор пытается в первую очередь привлечь к себе внимание. Кто она такая? И почему сейчас?» — заявил Делон.

Ранее французская ассоциация «Решайтесь на феминизм» тоже потребовала отменить вручение награды. В её пресс-релизе отмечается следующее заявление актёра: «Пощёчина — это шовинизм? Хорошо, значит, я — шовинист».

Как напоминает издание, на прошедшей в понедельник пресс-конференции директор фестиваля Тьерри Фремо выступил в защиту актёра.

«У Алена Делона есть право думать то, что он думает», — заявил он, отметив, что «сложно смотреть через призму сегодняшнего дня на то, что произошло и было сказано несколько лет назад».