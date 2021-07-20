Прощай или до свидания QR-кодам — Le Figaro о ситуации с пандемией в Москве

Во Франции расширяют действие санитарных пропусков, и эта мера во многом похожа на московские QR-коды для походов в рестораны. Но в Москве коды продержались лишь три недели, привели к закрытию заведений и увольнению людей. Впрочем, по мнению журналиста Le Figaro, весьма вероятно, что подобные меры ещё придётся вводить снова.

Во Франции власти расширяют действие санитарных пропусков, и эта мера похожа на введение в Москве QR-кодов для похода в бары и рестораны, пишет Le Figaro. Однако в Москве коды продержались лишь три недели, и с понедельника рестораны снова наполнились людьми, а террасы вернулись к своим привычным размерам. Решение отменить коды сильно удивило и вызвало облегчение у тех, кто ещё не решился сделать прививку.

Когда московские власти вводили QR-коды, они хотели придать импульс прививочной кампании, поскольку число новых случаев коронавируса стало расти, и большая часть из них — из-за нового «дельта»-штамма. А количество смертей било рекорды.

Как отмечает автор статьи, изначальных целей добиться удалось лишь частично, хотя темпы вакцинации и стали гораздо выше, а по выходным в огромных прививочных центрах стояли очереди. Однако в отличие от того, на что рассчитывали власти, многие москвичи решили переждать, обойтись без баров или бронировать столики на террасах.

А сама эта мера сильно сказалась на рестораторах. Некоторые попробовали перейти на работу на вынос, но этого не хватило, чтобы выправить ситуацию, не меньше 170 заведений закрылось. Сотрудники, которые не могли сделать прививку по разным причинам, связанным с их здоровьем, потеряли работу.

Получить QR-код тоже не всегда удавалось из-за ошибок на сайтах городских служб. Некоторые сертификаты о вакцинации или перенесённом заболевании не признавались системой, а тесты со свидетельством наличия антител не считались достаточным основанием, чтобы получить заветный код. Наконец, иностранцы, проживающие в России, столкнулись с проблемой написания их имён в русской орфографии.

Так что власти в итоге решили сделать шаг назад. Хотя мэр Москвы Сергей Собянин, наоборот, сказал, что мера сработала, эпидемия отступила, количество новых случаев вернулось к уровню до июньского скачка. Этим он объяснил решение отменить коды.

«Но что будет теперь, когда бары и рестораны снова заполнены по вечерам и по выходным? Из-за недоступности иностранных поездок — российские границы по-прежнему закрыты с большинством стран, включая ЕС, — многие москвичи этим летом остались в столице. Так что неоднозначным QR-кодам, возможно, сказали лишь «до свидания», — делает вывод автор статьи в Le Figaro.

Alberto Molinari: Россия — демократическая страна, а Франция — нет.

L'alchimiste: Если в Москве это не работает, то во Франции только некомпетентные люди могут в них верить.

Salluste10: Никогда бы не подумал, что Москва нам однажды преподаст урок по вопросу свободы, которая вообще-то является частью нашего девиза!

Montabo: Только идиоты не меняют своего мнения. В Москве было много смертей, так что население из группы риска во многом было сокращено. Сейчас же остались привитые, с иммунитетом и самое молодое наименее подверженное население. Нужно ли продолжать делать, как на Западе, и играть в страшилки? Ответ напрашивается сам: конец QR-кодам.



Germaine Herrand: Я разочарован в Путине из-за того, что он вводил санитарный пропуск. Думал, он смелее.