CNN: в особо «заразных» штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали и вакцинированных носить маски

Теперь на территориях, где существует «значительная» или «высокая» доля вероятности заражения коронавирусом, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют носить маски внутри помещений даже вакцинированным американцам, передаёт CNN. Канал отмечает, что в штатах, где привитых меньше, ситуация с загруженностью больниц обстоит особенно остро, а некоторые эксперты считают, что «трудный период» ещё впереди.

Теперь внутри помещений на территориях, где с особой скоростью растёт число заражений, призывают носить маски даже тех, кто прошёл полную вакцинацию. С подробностями — наш корреспондент Афина Джонс.

С ростом числа новых заражений коронавирусом во всех штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний пересматривают свои рекомендации относительно ношения масок для вакцинированных в местах, где, по словам экспертов, существует «высокая» или «значительная» доля вероятности передачи COVID-19. Теперь центры призывают носить маски внутри общественных помещений.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний: В редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом «дельта» после прививок, могут оказаться заразными и передавать вирус другим. Эти новые данные вызывают обеспокоенность и, к сожалению, требуют пересмотра наших рекомендаций.

Порядка 17% округов США обозначены как территории, где существует «значительная» доля вероятности передачи заболевания. Почти на половину округов приходится «высокая» доля вероятности, среди них — все округа в Арканзасе и Луизиане и практически все в Миссури, Миссисипи, Алабаме и Флориде.

ТОМ ФРИДЕН, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний: Нас ждёт трудный период.

Бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний предупреждает, что в течение следующие четырёх-шести недель…

ТОМ ФРИДЕН: ...есть вероятность, что у нас будет происходить нечто похожее с тем, что было в Соединённом Королевстве. Таким образом, мы, возможно, будем наблюдать все 200 тысяч случаев в день — в четыре раза больше, чем сейчас.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, последний раз более 200 тысяч новых заражений в день фиксировалось в январе. И это было до того, как вакцины стали широкодоступны, и до того, как страну охватил более заразный вариант «дельта». На данный момент среднее число новых заражений за неделю по США находится на самой высокой отметке за последние три месяца.

СТИВЕН ХАН, бывший глава Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA): Главное здесь — заразность вируса.

Проблема заключается в том, что треть людей, которым доступна вакцинация, до сих пор так и не привились. Эксперты считают, что ситуацию нужно менять, если страна хочет когда-нибудь избавиться от пандемии.

СТИВЕН ХАН: Наша задача — прекратить распространение вируса. Откуда появляются его варианты? Появляются они из-за того, что вирус попадает в незащищённый организм, мутирует и передаётся другим, новым людям.

Число госпитализированных пациентов в штатах, где меньше вакцинированного населения, стремительно растёт. На Флориду, один из трёх штатов с самым высоким числом заражений на душу населения по стране, сейчас приходится почти четверть от всех новых случаев в день. Мэр округа Орэндж, где расположен парк развлечений Disney World, утверждает, что подведомственная ему территория столкнулась с кризисом.

ДЖЕРРИ ДЕМИНГС, мэр округа Орэндж, штат Флорида: Вирус адаптировался, а вот штат — нет.

Больницы вроде AdventHealth в Орландо перегружены из-за наплыва пациентов с COVID-19.

СОТРУДНИК БОЛЬНИЦЫ ADVENTHEALTH: С этого утра в нашей больнице введён красный уровень кризисной ситуации.

Тем временем грядёт больше требований о вакцинации, тестировании и ношении масок. В городе Саванна, штат Джорджия, теперь обязательно носить маски во всех правительственных учреждениях, государственных школах и центрах дошкольного развития.

АФИНА ДЖОНС, корреспондент CNN: Возвращаясь к требованиям о вакцинации, во вторник президент Байден заявил, что сейчас администрация рассматривает введение обязательной вакцинации для всех федеральных госслужащих. Днём ранее президент сделал обязательной вакцинацию для медработников, служащих в Министерстве по делам ветеранов.

Афина Джонс, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 июля 2021 года.