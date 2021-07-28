Welt: споры об обязательной вакцинации в Германии перерастают в предвыборную борьбу

Новый подъём числа заражений в Германии и угроза четвёртой волны подстёгивают дебаты о введении обязательной вакцинации или ограничений для тех, кто не сделал прививку от коронавируса, передаёт Welt. Многие политики активно выступают за усиление антиковидных мер: речь идёт о том, чтобы посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов стало бы возможным только для привитых; отрицательный ПЦР-тест, по их мнению, не должен играть никакой роли. Кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет, наоборот, выступает против обязательной вакцинации.

«Обязательная вакцинация не обсуждается», — в течение последних нескольких месяцев утверждали, точнее говорили политически ответственные лица. Теперь в дискуссии появилась небольшая динамика.

Динамику обсуждению придал руководитель ведомства федерального канцлера Хелге Браун, который предложил ввести ограничения для тех, кто не сделал прививку. Сразу же возникло сопротивление, причём исходит оно из его собственной партии. Например, со стороны кандидата в канцлеры.

Число новых случаев заражения продолжает расти. В Золингене в земле Северный Рейн — Вестфалия зарегистрировано самое большое число заражений за неделю: на 100 тысяч человек в Германии — 67,2. На сегодняшний день там действует третий уровень опасности, то есть на улице разрешено встречаться членам только двух домохозяйств. Для посещения веранд кафе и ресторанов обязателен тест.

В настоящий момент политики спорят о том, как поступить с непривитыми в случае четвёртой волны. Руководитель ведомства федерального канцлера Браун выступает за то, чтобы вакцинированные получили больше свобод, а непривитые — больше ограничений. Например, посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов может стать невозможным даже для тех, кто сдал анализ на коронавирус. Эксперт СДПГ в области здравоохранения Лаутербах и глава зелёных Хабек разделяют его точку зрения.

РОБЕРТ ХАБЕК, председатель партии «Союз 90/Зелёные»: В данный момент, когда каждый имеет возможность принять участие в вакцинации, солидарность выглядит следующим образом: вам необязательно делать прививку, но не нужно рассчитывать на то, что все остальные откажутся от своей свободы, потому что вы её не сделали.

Кандидат от блока ХДС/ХСС на должность канцлера смотрит на это иначе и спорит с министром ХДС Брауном и в конечном счёте с ведомством канцлера.

АРМИН ЛАШЕТ, кандидат на должность канцлера от ХДС: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и не одобряю, когда на людей косвенно оказывается давление. В конце концов, я считаю, что свободы должны действовать для всех, даже если кто-то не хочет делать прививку.

Глава Баден-Вюртемберга от партии зелёных пока не намерен исключать эту возможность. По словам Винфрида Кречмана, возможно, появятся штаммы, которые будут требовать введения обязательной вакцинации.

Зелёные поднимают тему обязательной вакцинации. ХДС спорит по поводу того, можно ли отстранять от работы невакцинированных, несмотря на наличие отрицательного теста. Черно-зелёный кошмар (чёрный цвет обозначает ХДС/ХСС, зелёный — «Союз 90/Зелёные». — ИноТВ) для Свободной демократической партии.

КРИСТИАН ЛИНДНЕР, председатель СвДП: Если со стороны выздоровевших и тех, у кого тест дал отрицательный результат, не исходит никакой опасности, то для тех, кто выздоровел и у кого тест дал отрицательный результат, не могут быть предусмотрены никакие ограничения свободы.

Тема вакцинации, очевидно, стала частью предвыборной кампании, и с каждым днём по мере увеличения заболеваемости, вероятно, дебаты будут становиться всё более жаркими.

Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года.