Euronews: высокие темпы вакцинации не спасают Испанию «от пятой волны» заражений

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01:18 В Греции с 30 июля начнётся вакцинация детей старше 12 лет Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил вакцинацию от коронавируса для детей старше 12 лет, запись начнётся 30 июля.

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