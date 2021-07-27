Euronews: высокие темпы вакцинации не спасают Испанию «от пятой волны» заражений

03:41
Сборная России вышла во второй этап квалификации в стрельбе из пневматического пистолета на ОИ
Сборная России пробилась во второй этап квалификации олимпийского турнира по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м в миксте.
03:31
Роднина: три золота ОИ за один день — это просто прелесть
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала результаты российских спортсменов в третий день летних Игр в Токио.
03:30
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов давать свидетельские показания по иску России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
03:11
Триатлонистка Даффи завоевала первое в истории Бермудских островов золото ОИ
Представительница Бермудских островов Флора Даффи одержала победу в соревнованиях по триатлону на летних олимпийских играх в Токио.
03:05
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
02:55
Пожар в неэксплуатируемом здании в Ивановской области потушен
Пожар в неэксплуатируемом здании в Ивановской области ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.
02:35
В «Росатоме» рассказали о проектах по ядерным исследованиям в Латинской Америке
Отдельные элементы Центра ядерных технологий, который строится в Боливии, могут быть реализованы в других странах Латинской Америки, сообщил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.
02:22
Венгрия открывает въезд для вакцинированных россиян
Российские туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут свободно въехать в Венгрию с 27 июля.
02:05
Пожар в жилом доме в Нефтеюганске ликвидирован
Пожар в двухэтажном жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
01:48
В ЛНР заявили о подавлении огня ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили о подавлении огня со стороны армии Украины.
01:32
«Росатом» заинтересован в добыче лития в Боливии
Госкорпорация «Росатом» заинтересована в добыче лития в Боливии, сообщил первый замгендиректора Кирилл Комаров.
01:18
В Греции с 30 июля начнётся вакцинация детей старше 12 лет
Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил вакцинацию от коронавируса для детей старше 12 лет, запись начнётся 30 июля.
01:02
В Нефтеюганске произошёл пожар в жилом доме
Жилой дом загорелся в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, более 50 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба МЧС России.
00:46
В результате ДТП в Воронеже погиб ребёнок
Малолетний ребёнок погиб в результате ДТП в Воронеже, ещё шесть человек пострадали, сообщает ГУ МВД по региону.
00:32
В четвёртый день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей
В четвёртый соревновательный день на летней Олимпиаде в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей в 14 видах спорта.
00:30
США прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу 2021 года
США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, но продолжат поддерживать иракские силы безопасности.
00:14
Салихова высказалась о судействе в первом туре РПЛ
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала своё мнение о работе арбитров в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:08
В Ивановской области произошёл пожар в неэксплуатируемом здании
Неэксплуатируемое здание в городе Родники Ивановской области загорелось на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
23:59
Туктамышева поздравила Далалояна с победой на ОИ в Токио
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
23:53
Полиция Москвы изучает видео с разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч
Московские полицейские изучают видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
23:46
СМИ: «Рома» предложила трёх игроков «Зениту» в обмен на Азмуна
Итальянская «Рома» пытается усилить линию атаки форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
23:36
Минздрав одобрил испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»
Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт», следует из госреестра разрешений на проведение исследований.
23:29
В «Химках» высказались о возможном переносе шестого тура РПЛ в интересах сборной России
ФК «Химки» высказали свою позицию по поводу возможного переноса шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в интересах национальной сборной страны.
23:21
Россия обсуждает с Таиландом признание сертификатов вакцинации от COVID-19
Россия и Таиланд намерены проработать вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках работы над возобновлением авиасообщения между странами после нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
23:14
Источник: «Зенит» возобновил переговоры по форварду «Кальяри» Симеоне
Петербургский «Зенит» возобновил переговоры с итальянским «Кальяри» относительно возможного трансфера аргентинского форварда Джованни Симеоне.
23:05
Эксперимент по маркировке антисептиков начнётся в России 1 августа
Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств начнётся в России 1 августа 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
23:00
Мутко рассказал, какой результат ОИ Токио будет считаться успешным для России
Бывший министр спорта России Виталий Мутко рассказал о медальных перспективах российской команды на Олимпиаде в Токио.
22:59
В московском транспорте выявили более 130 тысяч безбилетников с начала года
В московском транспорте контролёры выявили 132 709 безбилетников за первые шесть месяцев 2021 года.
22:52
Около 67 тысяч человек получили соцпомощь в Подмосковье с начала года
В Московской области около 67 тыс. человек получили социальную помощь с начала 2021 года.
22:52
Секретарь рассказала о состоянии первого президента Украины Кравчука
Состояние первого президента Украины и главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука после операции не улучшилось, он находится в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.
22:45
Федотов: обидно проигрывать такие матчи, как с «Нижним Новгородом»
Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (0:1).
22:37
Террористы совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:31
Храмцов рассказал, кому посвящает победу на Олимпийских играх
Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль Олимпийских игр в категории до 80 кг, признался, что посвящает победу своей матери.
22:30
В подмосковном общественном транспорте появились новые скидки
В общественном транспорте Московской области появились новые скидки при оплате картой «Тройка».
22:23
Цена биткоина превысила $40 тысяч
Стоимость биткоина увеличилась более чем на 15% и превысила $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
22:17
Кержаков высказался о своей первой победе в РПЛ в качестве тренера
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
22:15
В Госдуму внесли проект об аукционах на красивые автомобильные номера
Законопроект об организации аукционов по продаже автомобильных номеров особых серий внёс в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
22:11
В Павловском Посаде появился новый туристический маршрут
В Павловском Посаде появился новый туристический маршрут «Родина Павловопосадского платка».
22:07
В Петербурге преобразуют в единую систему электрички и городской транспорт
В Санкт-Петербурге сделают единой системой пригородные электрички и городской транспорт.
22:07
Спасатели предупредили о жаре до +32 °С в Ленобласти
Спасатели предупредили о жаркой погоде в Ленинградской области во вторник, 27 июля. Температура воздуха поднимется до +27...+32 ˚С.
22:03
Источник: «Тоттенхэм» стал главным претендентом на покупку футболиста «Рубина» Кварацхелии
Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».
22:01
Горение на газопроводе в Пермском крае ликвидировано
Возгорание на газопроводе «Уренгой — Центр II» в Пермском крае ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
21:46
«Миннесота» сделала квалификационное предложение Капризову
Российский хоккеист Кирилл Капризов получил квалификационное предложение от своего клуба «Миннесота Уайлд».
21:44
Президент Туниса ввёл в стране комендантский час
Президент Туниса Каис Саид ввёл в стране комендантский час до 27 августа, а также запретил массовые собрания граждан.
21:43
В Ленобласти волонтёров привлекут к переписи населения
В Ленинградской области привлекут волонтёров к Всероссийской переписи населения.
21:41
В промзоне Руднёво планируют построить 5,5 км дорог
В промзоне Руднёво в столичном районе Косино-Ухтомский планируют построить около 5,5 км дорог.
21:39
За время проведения ЕГЭ в 2021 году ИИ обнаружил 14 тысяч нарушений
За время проведения Единого госэкзамена в 2021 году искусственный интеллект (ИИ) обнаружил около 14 тыс. нарушений.
21:37
В ЯНАО провели более 1,76 млн тестов на COVID-19
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) провели более 1,76 млн тестов на COVID-19 с начала пандемии. Как отмечается, в регионе работает 21 ПЦР-лаборатория.
21:37
Резиденты промпарков создали 4170 рабочих мест в Татарстане с начала года
Резиденты промышленных парков создали 4170 рабочих мест в Татарстане с начала 2021 года.
21:35
На подготовку школ Краснодара к 1 сентября направили более 579 млн рублей
На подготовку школ Краснодара к началу нового учебного года направили более 579 млн рублей.