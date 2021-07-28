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Daily Mail: Грета Тунберг сделала прививку от коронавируса и призвала к справедливому распределению вакцин

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экоактивистка Грета Тунберг рассказала на своей страничке в Twitter, что получила первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает Daily Mail. Тунберг призвала других вакцинироваться, как только им станет доступна такая возможность, и указала на «крайне неравномерное» распределение вакцин в мире.
Daily Mail: Грета Тунберг сделала прививку от коронавируса и призвала к справедливому распределению вакцин
Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что получила первый компонент вакцины от коронавируса, сообщает Daily Mail. 

На своей страничке в Twitter Тунберг отметила, что после первой прививки от COVID-19 чувствует себя «очень признательной», а также осудила «крайне неравномерное» распределение вакцин в мире.  
 
«Сегодня я получила первую дозу вакцины от COVID-19. Очень признательна, что мне посчастливилось иметь возможность жить в той части мира, где я уже могу привиться», — написала 18-летняя экоактивистка.
 
 
Кроме того, Тунберг, которая призывает других последовать её примеру и вакцинироваться от коронавируса, упомянула статистику издания The New York Times, отметив, что 84% доз вакцин в мире использовали в странах с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего. «Только 0,3 процента препаратов были использованы в странах с низким уровнем дохода», — добавила она.
 
«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Но когда вам предлагают вакцину, не раздумывайте. Она спасает жизни», — подытожила Тунберг.
 
Как напоминает Daily Mail, ранее к мировым лидерам с призывом поделиться дозами вакцин от коронавируса со странами с низким уровнем дохода обратились среди прочих футболист Дэвид Бекхэм, актриса Оливия Колман и певица Билли Айлиш.
 
В преддверии саммита лидеров «Большой семёрки» послы и сторонники ЮНИСЕФ опубликовали совместное письмо, в котором предупредили о риске возникновения новых штаммов коронавируса в случае отсутствия обеспечения «справедливых и равномерных» поставок вакцин на международном уровне.
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Daily Mail Великобритания Европа
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