Daily Mail: Грета Тунберг сделала прививку от коронавируса и призвала к справедливому распределению вакцин

Экоактивистка Грета Тунберг рассказала на своей страничке в Twitter, что получила первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает Daily Mail. Тунберг призвала других вакцинироваться, как только им станет доступна такая возможность, и указала на «крайне неравномерное» распределение вакцин в мире.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что получила первый компонент вакцины от коронавируса, сообщает Daily Mail.
На своей страничке в Twitter Тунберг отметила, что после первой прививки от COVID-19 чувствует себя «очень признательной», а также осудила «крайне неравномерное» распределение вакцин в мире.
«Сегодня я получила первую дозу вакцины от COVID-19. Очень признательна, что мне посчастливилось иметь возможность жить в той части мира, где я уже могу привиться», — написала 18-летняя экоактивистка.
Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt
Кроме того, Тунберг, которая призывает других последовать её примеру и вакцинироваться от коронавируса, упомянула статистику издания The New York Times, отметив, что 84% доз вакцин в мире использовали в странах с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего. «Только 0,3 процента препаратов были использованы в странах с низким уровнем дохода», — добавила она.
«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Но когда вам предлагают вакцину, не раздумывайте. Она спасает жизни», — подытожила Тунберг.
Как напоминает Daily Mail, ранее к мировым лидерам с призывом поделиться дозами вакцин от коронавируса со странами с низким уровнем дохода обратились среди прочих футболист Дэвид Бекхэм, актриса Оливия Колман и певица Билли Айлиш.
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