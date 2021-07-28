Das Erste: погода или вакцина — британцы гадают о причине спада заболеваемости коронавирусом

В Великобритании наблюдается значительный спад заболеваемости: по последним данным, в стране было зафиксировано самое низкое число случаев заражения коронавирусом за последние три недели — около 25 тысяч, сообщает Das Erste. Эксперты пока лишь догадываются о причинах спада: тёплая погода, окончание чемпионата Европы по футболу или высокий уровень вакцинации населения. Специалисты не сходятся и в прогнозах: число госпитализированных пациентов продолжает расти.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) зарегистрировала самый низкий показатель за три недели — 24 950 новых случаев заражения коронавирусом. При этом число заболевших сокращается уже в течение шести дней, сообщает Das Erste. Для Пола Хантера, профессора эпидемиологии Университета Восточной Англии, снижение заболеваемости является поводом для осторожного оптимизма. «Мы можем постепенно начать предполагать, что эта эпидемия уже позади», — отмечает Хантер.

Но эксперты всё ещё гадают о причинах спада заболеваемости. Самые очевидные из них: в Великобритании хорошая погода — люди больше времени проводят на улице, где вирус распространяется намного медленнее. К тому же чемпионат Европы по футболу уже давно закончился. Связанный с ним подъём заболеваемости был зафиксирован уже некоторое время назад, передаёт телеканал.

Важной причиной, вероятно, являются масштабы прививочной кампании. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 88% взрослого населения страны, 70% привиты двумя компонентами. «Спад во многом связан с программой вакцинации. Но мы также можем наблюдать, что у многих людей теперь есть антитела, то есть у них уже была инфекция», — подчёркивает Хантер. Как показали недавние исследования, у многих молодых людей, которые ещё не сделали прививку от коронавируса, выработались антитела.

Менее оптимистичен Дональд Ричардсон, заместитель медицинского директора Йоркской больницы. По его словам, снижение числа случаев заболевания — «хорошая новость». Однако в Великобритании по-прежнему наблюдается экспоненциальный рост числа госпитализированных пациентов. По данным телеканала, в последнее время лечение от коронавируса в больницах проходили 5 238 человек.

Последствия отмены ограничений, о которой премьер-министр Джонсон объявил неделю назад, всё ещё неясны. По мнению экспертов, то, как результаты этого решения отразятся на уровне заболеваемости, будет известно лишь в конце недели. Хантер предполагает, что к концу недели прирост числа случаев останется прежним. Тем не менее, по его словам, он не совсем в этом уверен. Он убеждён: если заболеваемость увеличится, то лишь на время, пишет Das Erste.