Fox News: руководство Пентагона не выигрывает войн, но сражается с несогласными в Twitter

Генерал-майор армии США Патрик Донахо целый день проводит в Twitter, ругаясь с противниками администрации Байдена, и обвиняет своих критиков в работе на Кремль, сообщает Fox News. Как отмечает гость телеканала Нед Райан, многие американские генералы получили свои звёзды не за военные заслуги, а за поддакивание демократам, и это опасно для США.

Как бы часто мы ни высказывали это вслух, всё равно невероятно, что Эрик Сволвелл, член комитета палаты представителей (конгресса США. — ИноТВ) по разведке, занимался сексом с китайской шпионкой по имени Фан Фан. Это поразительно! Поразительно и то, что Патрик Донахо — генерал-майор армии США. Но, хотя он и генерал, похоже, что поддержание безопасности страны интересует его меньше, чем продвижение вполне конкретных политических взглядов. Так что большую часть своего времени он, по-видимому, проводит в интернете, донимая политических противников администрации Байдена.



На прошлой неделе генерал Донахо читал студенту Колледжа Хиллсдейл нотации о благе принудительной вакцинации. «Эй, Хиллсдейл, сюда, заберите вашего мальчика», — написал генерал Донахо. Неужели этот человек и вправду генерал? И тогда другой пользователь спросил, цитирую: «Эй, генерал, в скольких войнах вы победили?» И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно: «Ноль», — Патрик Донахо ответил так, цитирую: «Не будь подсадной уткой Путина».



Итак, мы видим, как генерал-майор армии США обвиняет, по-видимому, гражданина США в том, что тот «подсадная утка Путина», потому что этот человек критиковал Джо Байдена. Вас это устраивает? Вас устраивают крайне политизированные Вооружённые силы США, действующие, по сути, как вооружённая силовая поддержка администрации Байдена? Нас не должно это устраивать!



С нами сегодня Нед Райан, основатель и руководитель American Majority. Нед, я не могу не думать обо всех этих ребятах, которые пошли в Вооружённые силы США, потому что любят Америку и хотят её защищать, и мы бесконечно благодарны за их жертвенность… Это, конечно, клише, но это правда, они действительно многим жертвуют. И у этих людей — такие руководители, которые целый день проводят в Twitter, называя несогласных с Байденом «подсадными утками Путина»! Почему этот человек до сих пор кем-то командует? Почему он не уйдёт в отставку? Я говорю серьёзно.



НЕД РАЙАН, American Majority: Думаю, потому, что левые добились очередного успеха на своём долгом пути к захвату ещё одного института — высшего руководства наших вооружённых сил. И я не думаю, Такер, что нас это должно удивлять. У многих из этих высокопоставленных офицеров учёные степени от высших учебных заведений, являющихся центрами идеологической обработки, вроде Гарварда и Колумбии. И многие из них, напомню, получили свои звёзды при администрации Обамы, когда повышение давали не только за тактические умения, умение убивать и разрушать, но и за умение повторять пропаганду левых.



Более того, похоже, этот генерал Донахо думает, что своими нападками на консерваторов и популистов он заслужит похвалу и повышение. Вот до чего дошло. И вы правы: мы сейчас пришли к тому, что генерал-майор наших вооружённых сил нападает на свободу слова простого гражданина, как будто правильно поступать именно так, а не защищать конституционную свободу слова граждан и их право на инакомыслие, которое является частью свободы слова.



Думаю, Такер, консерваторам стоит немного изменить свой образ мысли и начать смотреть на мир через другой фильтр, признав, что Минюст, ФБР и, откровенно говоря, вооружённые силы, призванные защищать законность и основные права американцев, больше этого не делают или вообще ведут себя как преторианцы правящего класса и административного аппарата. Думаю, это представляет для нас большую опасность не только внутри страны, но и на международном уровне. Потому что «пробуждённые»* вооружённые силы против китайцев — это плохо.



Не понимаю, почему республиканцы в конгрессе, Митч Макконнелл, или Адам Кинзингер, или Лиз Чейни, которые говорят, что поддерживают нас, почему они подписывают военный бюджет? Почему они не скажут: «Я хочу финансировать вооружённые силы, я хочу защищать страну, но Патрик Донахо должен покинуть Форт-Беннинг и уйти в отставку. Вооружённые силы не должны быть политизированными, это безумие!» — почему никто так не скажет?



НЕД РАЙАН: Думаю, потому, что республиканцы — особенно республиканцы! — упустили из виду тот факт, что у них есть надзорные полномочия, они потеряли волю, потеряли смелость этот надзор осуществлять. И все эти Крисы Рэи и Патрики Донахо, которые отвергают всякий надзор, которые политизировали вооружённые силы и ФБР, продолжают всем этим заниматься, потому что думают, что это сойдёт им с рук. А дело просто-напросто в отсутствии политической смелости у многих республиканцев в Вашингтоне, которые предпочитают красоваться на телевидении или писать хлёсткие письма, но не предпринимать настоящих действий с настоящими последствиями вроде урезания бюджета.



Мне так жаль людей, которые служат под началом Донахо. Ему следует немедленно уйти в отставку, он позорит нас.



НЕД РАЙАН: Конечно.



Я признателен вам за то, что вы уделили нам время. Спасибо, Нед Райан.



Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года.



* Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).