Fox News: американская газета «подтёрла» следы своего сотрудничества с Китаем

The New York Times удалила из своего архива сотни пропагандистских статей, проплаченных китайским правительством, сообщает Fox News. Таким образом газета попыталась скрыть факт своего сотрудничества с Пекином, после того как версия о лабораторном происхождении COVID-19 стала занимать умы американцев, отмечает телеведущий Такер Карлсон.

Прошлым летом, когда на всей территории Соединённых Штатов бушевала пандемия COVID, люди, по-прежнему читавшие The New York Times, начали замечать, что с газетой происходит нечто очень странное. Сотни статей, опубликованных там почти за десятилетие, внезапно пропали, исчезли! Их никак нельзя было найти. Ничего подобного раньше не случалось: The New York Times считает себя — очень скромно — живой исторической летописью. Газета хранит подробный архив доступных для поиска статей ещё с 1851 года — это ещё до Гражданской войны! Однако в августе прошлого года огромное количество статей просто исчезло.



Что же было в этих статьях? Ответ нам известен, потому что горстка читателей, думающих об истории, сохранила их после публикации. Каждый из этих текстов был пропагандой, оплаченной Коммунистической партией Китая и замаскированной под новостную статью. Один пример вы сейчас видите на экране. Заголовок: «Обзор Китая: Острова Дяоюйдао принадлежат Китаю».



Для чего The New York Times, авторитетной американской газете, печатать пропаганду тоталитарного режима и выдавать её за информационную статью? Это делалось ради денег. Из финансовых отчётов видно, что на этом мусоре The New York Times зарабатывала более 100 тысяч долларов в месяц. В те времена эти выплаты не разглашались, их держали в тайне от читателей The New York Times. Только впоследствии о них разузнала The Washington Free Beacon.



The New York Times была не единственной новостной организацией, которая так делала — принимала деньги от Компартии Китая. С 2016 года Компартия Китая заплатила 20 миллионов долларов таким изданиям, как The Los Angeles Times, The Chicago Tribune и The Washington Post. Twitter, который теперь работает как издательство, также получал от китайского правительства чеки — общей суммой на сотни тысяч долларов.



Как мы уже говорили, эти отношения продолжались годами, а потом, прошлым летом, внезапно прервались. The New York Times попыталась скрыть любые доказательства того, что это вообще было. Но почему? Мы спрашивали The New York Times, но не получили ответа. «Мы не говорим о наших доходах, иначе как в квартальных отчётах», — заявил нам сегодня утром официальный представитель газеты. Так что мы продолжили искать.



Но сначала расскажем о том, что сопутствовало действиям The New York Times. Вот как выглядели новостные передачи господствующих СМИ в США на протяжении большей части прошлого года. Когда вы будете это смотреть, подумайте, есть ли какая-то разница между этим и тем, что вы могли бы увидеть на китайском государственном телевидении.



ДЖИМ АКОСТА, старший корреспондент CNN при Белом доме: Президент называл коронавирус, цитирую, «иностранным вирусом». Думаю, многие американцы сочтут, что это попахивает ксенофобией.



MSNBC: Трамп-ксенофоб военного времени, считающий, что сейчас остаётся только одно — объявить вирус врагом народа номер один, дав ему несколько расистскую характеристику…



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, политический аналитик MSNBC: Ксенофобия и расизм во время вспышки (заболевания. — ИноТВ) так распространены! Это невероятно опасно, это проблематично, это жутко, и я очень хочу это разоблачить.



ЖУРНАЛИСТКА: Почему вы продолжаете называть это китайским вирусом? Почему вы продолжаете использовать это выражение? Многие говорят, что это расизм.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США в 2016 — 2020 гг.: Это совсем не расизм. Совсем не расизм. Он (вирус. — ИноТВ) пришёл из Китая. Вот почему.



Итак, когда этот вирус пришёл из Центрального Китая, чтобы убить огромное число людей в Америке и по всему Западу, новостные организации в нашей стране издавали один и тот же агрессивно прокитайский шум. Почти все! К примеру, издание Politico наняло Дэвида Уэртайма, профессионального прокитайского агитатора, чтобы писать статьи с вот такими заголовками, цитирую: «Вердикт вынесен: Китай превзошёл ожидания, а некогда уважаемая американская система проявила катастрофическую слабость». Читая это, снова задаёшься вопросом: чем это отличается от того, что написали бы о себе китайцы? Ничем не отличается.



Американские СМИ были особенно истеричны в вопросе о происхождении коронавируса. Ни при каких обстоятельствах вы не должны были даже рассматривать возможность того, что этот коронавирус, COVID-19, мог выйти из лаборатории в китайском городе Ухань. Это считалось теорией заговора. Все кадры, которые вы сейчас увидите, датируются началом 2020 года.



CNN: В новом документальном фильме бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд рассказал нашему корреспонденту Санджаю Гупте, что, по его мнению, COVID-19 зародился в уханьской лаборатории. Хотя очевидно, что нет никаких официальных доказательств в пользу этой версии.



CBS: Знаете, теория утечки из лаборатории не выглядит правдоподобной, если только вы не соберёте самую большую коллекцию коронавирусов и не поместите их в лабораторию…



MSNBC: Теория о том, что вирус был получен в лаборатории в китайском городе Ухань. Но сегодня доктор Энтони Фаучи рассказал National Geographic, что, цитирую, «этот вирус не мог появиться в результате искусственных или намеренных манипуляций».



КРИС ХЕЙЗ, ведущий MSNBC: И учёные, и разведсообщество США сходятся во мнении, что этот коронавирус не был создан человеком. Это невозможно. Он появился в природе, а не в лаборатории.



Многие правые любят это выражение: «утечка из лаборатории» — потому что это звучит как фраза из фильма Marvel или из комиксов. Как будто речь идёт о созданном людьми вирусе, биологическом оружии Китая, которое вышло из-под контроля.



То есть имитатор Рэйчел Мэддоу в это не поверил. Но такое говорили не только тупицы с кабельных каналов. То же самое говорил Энтони Фаучи, отвечавший за государственные меры по противодействию COVID в США. И Скотт Готтлиб, руководивший Управлением по санитарному надзору. Это люди на авторитетных должностях, пользующиеся уважением как учёные. Их слова обладают большим моральным весом. И все они лгали.



The New York Times в этом смысле была впереди всех. Недавняя статья на UnHerd.com вскрывает роль The New York Times в пропагандистской кампании в интересах Китая. С зимы прошлого года, с самого начала вспышки COVID, газета уверенно отвергала гипотезу об утечке из лаборатории как «маргинальную теорию». Иными словами, только безумцы могут в такое верить. Репортёр The New York Times назвал эту версию, цитирую, «такой теорией заговора, какие раньше были прерогативой носителей шапочек из фольги». Вы псих, если считаете, что такое возможно!



Затем, несколько недель спустя, газета опубликовала статью Питера Дасзака — вирусолога, которому Тони Фаучи платил за эксперименты над коронавирусами летучих мышей. Вот уж где конфликт интересов! Само собой, Дасзак утверждал, что вирус никак не мог выйти из какой-либо финансируемой им лаборатории. Хотя сам знал, что это не так. Однако Дасзак обвинил в пандемии, цитирую, «строительство дорог, вырубку лесов, мелиорацию и развитие сельского хозяйства». Иными словами, он возложил вину на бедных.



На протяжении 2020 года подобная ложь становилась всё менее и менее убедительной. Её несоответствие действительности становилось всё более очевидным. Люди начали замечать, что уханьская вирусологическая лаборатория четвёртого уровня — а таких лабораторий в мире очень мало! — проводила опасные эксперименты с коронавирусами летучих мышей, при этом меры предосторожности не дотягивали до уровня обычной стоматологии в США. И ещё люди заметили, что Тони Фаучи помогал финансировать эти эксперименты. Тогда-то The New York Times и решила, что надо удалить из архива эти статьи.



Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.