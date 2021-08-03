Fox News: англоязычный мир теряет гражданские свободы из-за COVID

Во время пандемии жители США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии лишились прав и свобод, которые всегда считали врождёнными, констатирует телеведущий Fox News Такер Карлсон. Ковидные запреты не позволяют людям жить привычной жизнью, однако на элиту ограничения, по-видимому, не распространяются, отмечает журналист.

Вот что вам следует знать: эти ограничения распространяются не на всех. Видные демократы от них освобождены. Например, Барак Обама недавно объявил, что приглашает 500 человек на вечеринку по случаю своего 60-летия в своей резиденции на 12 миллионов долларов в Мартас-Винъярд. Кстати, несмотря на изменение климата, этот дом построен у самого океана. Будет выступать Pearl Jam, в числе приглашённых — Стивен Спилберг. Обслуживающий персонал — 200 человек. Почему 200? Потому что, когда вы так угнетены, как Мишель Обама, слишком много слуг не бывает. У неё их и не слишком много — всего-то 200.



Итак, выходит, что на Мартас-Винъярд новые ковидные правила не распространяются. И на Аспен, конечно, тоже не будут распространяться. Для некоторых частей Вашингтона уже сделали исключение. Мы знаем об этом, потому что мэр Мюриел Баузер отложила введение обязательного масочного режима так, чтобы успеть провести вечеринку по случаю собственного дня рождения. Там был Дейв Шапелл и ещё десятки людей. А затем, в субботу, когда обязательный масочный режим уже действовал, Мюриел Баузер — она ведь мэр, она может делать всё что ей заблагорассудится! — провела торжественную церемонию бракосочетания в дорогом отеле в очень белом районе. Маловато там (расового. — ИноТВ) многообразия.



Казалось бы, всё это — отсутствие справедливости и многообразия плюс лицемерие — должно было не понравиться CNN. Они ведь тщательно следят за такими вещами. Как бы не так! Мюриел Баузер — часть правящего класса, и их работа — защищать её, что бы она ни делала. Так они и поступили.



ВЕДУЩИЙ CNN: Но вот в чём дело: насколько нам известно, она не нарушала новые правила. Так?



ВЕДУЩАЯ CNN: Думаю, это утверждение справедливо… Я смотрю на фото и вижу, что оно, возможно, было сделано во время тоста. Все лица обращены в одну сторону. Похоже, что они кого-то слушают. Таково моё впечатление.



Можете себе такое представить? Вы — «новостной» канал, и вы уделяете своё эфирное время защите лицемерия политиков! Почему? Они что, платят вам? Или вы считаете это своим нравственным долгом? Им вы верны больше, чем своим зрителям, своей стране.



К чему же всё это ведёт? Что значат гражданские права, когда они применимы не ко всем, когда права предоставляются вам в зависимости от того, за кого вы голосовали? Это уже не гражданские права, так? Это привилегии. Именно так и происходит, причём по всему миру. Права, которые мы принимали как должное, которые мы в англоязычном мире считали врождёнными, исчезли.



Австралия — бывшая тюремная колония, и теперь она всё больше похожа на себя прежнюю. Австралийские вооружённые силы сейчас следят за соблюдением военного положения. Людям не разрешают выходить из дома. А всё из-за вспышки COVID, унёсшей этим летом — приготовьтесь записывать! — в общей сложности девять жизней. Девять человек умерли от вируса, и Австралию закрывают, прибегая к помощи вооружённых сил. Полицейские вертолёты прогоняют людей с пляжей. Есть ли для этого научное обоснование? Нет. Но они всё равно так делают.



ГОЛОС: Все собравшиеся в Гордонс-Бей могут расходиться. Местная полиция оповещена и скоро прибудет. Всякий, кто нарушает санитарный приказ, будет оштрафован.



Англосфера совершает коллективное самоубийство. Австралия, Новая Зеландия, Канада, Соединённые Штаты, Великобритания — что у них общего? Они говорят на одном языке, у них одна культура, и все они позволяют COVID победить их.



В Австралии людям непозволительно находиться на пляже и непозволительно спрашивать почему. Мы знаем об этом, потому что Sky News Australia, у которого те же владельцы, что и у нашего канала, только что был заблокирован на YouTube в Австралии. В чём причина? Sky News Australia сообщил, что требование носить маски на улице и тотальный карантин могут не быть ни необходимыми, ни эффективными для победы над COVID. Канал сообщил, что научные выводы по данному вопросу далеко не окончательные.



Так и есть. Далеко не окончательные. Это очевидно каждому, кто видел, как администрация Байдена на этих выходных ругала в соцсетях собственных учёных. Научные выводы не окончательны, они вообще редко бывают окончательными. Наука — это процесс поиска истины, это не то же самое, что политические директивы. Если власть имущий что-то тебе говорит, это ещё не значит, что его слова «научны». Если CNN защищает этого человека, делающего для себя исключение из собственных правил, это ещё не значит, что это научно обосновано.



Но вместо того чтобы признать эту очевидную истину, интуитивно понятную почти для всех американцев, люди, управляющие нашим госаппаратом, и нанятый ими истеблишмент здравоохранения впадают в панику. Сколько пройдёт времени, прежде чем они нас прогонят с пляжей и запрут по домам? И когда они так поступят, позволительно ли нам будет жаловаться?



Дата выхода в эфир 02 августа 2021 года.