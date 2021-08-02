The Times: пользователям соцсетей не понравились меры австралийской полиции, разгонявшей нарушителей карантина

Полиция города Сиднея прибегла к использованию вертолёта с громкоговорителями, чтобы разогнать людей, посетивших городской пляж во время карантина, пишет The Times. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали меры правоохранителей: «это Австралия или Северная Корея?» — написал в комментариях под соответствующим видео один из пользователей.

Над знаменитым сиднейским пляжем «Гордон Бэй» появился полицейский вертолёт, после того как сотни местных жителей вышли к морю, нарушая условия карантина, сообщает The Times. Тактика полицейских подверглась масштабной критике: кто-то даже сравнил меры полиции с происходящим в КНДР.

Впрочем, записи с места событий показывают, что жители более богатой восточной части Сиднея с пренебрежением относились к коронавирусным ограничениям. При этом вспышка заболевания происходит в южной части города, где местные жители столкнулись с ещё более жёстким карантином.

Издание напоминает, что карантин в Австралии был введён уже шесть недель назад из-за распространения «дельта»-варианта коронавируса. Карантин продлится минимум до конца августа.

Как пишет The Times, на одном из видео видно, как посетители пляжа в спешке собирают вещи и уходят, в то время как из вертолёта по громкоговорителю предупреждают о приближении полиции. Служители правопорядка также извещали, что все, кто нарушил режим карантина, получат штраф. Комментаторы в соцсетях отмечали, что жители менее богатых районов Сиднея не получают таких предупреждений. «Это Австралия или Северная Корея?» — написал кто-то из пользователей. Были и те, кто выражал согласие с тактикой полицейских.

The Times напоминает, что девять дней назад в Сиднее прошли крупные протесты против карантина, закончившиеся 57 арестами. В минувшую субботу правоохранители также готовились к демонстрациям, но они в итоге не состоялись.

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил о том, что необходимо вакцинировать 80% населения, перед тем как страна сможет снова открыть свои границы и снять карантин. На данный момент в режиме карантина находится 6 млн граждан Австралии — большинство из них из Сиднея.