Bloomberg: Флорида стала новым эпицентром заражений COVID-19 в США

Накануне во Флориде был установлен суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом — 21 683 человека. В настоящий момент каждый пятый случай инфицирования в стране приходится на этот штат, сообщает Bloomberg.

Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), накануне во Флориде было зарегистрировано 21 683 новых случая заражений коронавирусом. Этот показатель стал рекордным для штата за всю пандемию, пишет Bloomberg.

Предыдущий суточный пик заболеваемости здесь наблюдался в начале января и составлял 19 100 человек. Но на фоне распространения в стране остроинфекционного штамма «дельта» количество заражений во Флориде за последний месяц резко возросло по сравнению с июньским минимумом (около 1000 новых случаев в день), отмечает издание.

«На Флориду, третий по численности населения штат, в настоящий момент приходится примерно каждое пятое новое заражение во всех США, что делает её новым эпицентром вспышки коронавируса в стране», — подчёркивается в статье.

Власти штата публикуют данные о ситуации с COVID-19 один раз в неделю, и в пятницу они сообщили о регистрации 110 477 случаев за предыдущие семь дней. По данным Университета Джона Хопкинса и Bloomberg, за аналогичный период по всей Америке было зафиксировано почти 545 тыс. случаев.

Количество положительных результатов теста на коронавирус здесь доходит до 18,1%, что более чем вдвое превышает средний показатель по стране (7,8%). По информации CDC, сейчас во Флориде самый высокий уровень ежедневных госпитализаций за всю пандемию, а количество приёмов в стационар выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей.

Губернатор Рон Десантис, который считается возможным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, стремится избежать введения в штате большинства противовирусных ограничений. На днях он пообещал подписать распоряжение, которое фактически запретит возвращение масочного режима в школах округа Бровард.

«Я просто хочу сказать, что во Флориде не будет ни карантинов, ни закрытия школ, — заявил Десантис на встрече со своими сторонниками. — Флоридцы были, есть и будут вольны выбирать то, что они считают лучшим для себя и своих семей».

Между тем некоторые компании, действующие в регионе, уже восстановили собственную масочную политику. Среди них Walt Disney, который вновь открыл «Диснейленд» во Флориде, и автопроизводитель Ford, обращает внимание Bloomberg.