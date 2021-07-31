CNN: распространение «дельта»-штамма с трудом сдерживает даже вакцинация, предупреждают американские власти
Штамм коронавируса «дельта», который в настоящий момент стремительно распространяется по США, по всей видимости, передаётся от человека к человеку так же легко, как вирус ветряной оспы, и сохраняет высокую заразность даже среди вакцинированных граждан, сообщает CNN со ссылкой на полученный журналистами канала внутренний документ Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
По информации CNN, документ, который представляет собой презентацию, содержит доселе неопубликованные данные о том, что «дельта»-вариант коронавируса в несколько раз заразнее изначального штамма патогена: если для последнего индекс репродукции R0 не превышал 2 — то есть один человек, заразившийся вирусом, в среднем передавал его ещё двум, — то для «дельты» этот параметр составил 8-9, что аналогично ветряной оспе.
«Нужно, чтобы люди понимали — это не ложная тревога, всё серьёзно, — прокомментировала ситуацию в интервью каналу директор CDC Рошель Валенски, подтвердившая подлинность презентации. — Речь идёт об одном из самых заразных известных нам вирусов. В лидерах по этому параметру — корь, ветрянка и этот штамм».
В презентации также говорится, что полностью вакцинированные люди, вероятно, распространяют штамм «дельта» с такой же скоростью, как невакцинированные, поскольку после заражения число вирусных частиц в их организме достигает тех же величин, что и у невакцинированных.
«Если подытожить, говорят нам по сути о том, что в случае заражения «дельтой» вакцинированные люди — даже если у них самих не проявляется никаких симптомов — распространяют вирус с такой же интенсивностью, что и невакцинированные», — пояснил в интервью CNN глава Центра исследования вакцин имени Джона Эмори Уолтер Оренстин, ознакомившись с документом.
Вместе с тем, в документе говорится, что вакцинированные люди всё равно рискуют гораздо меньше, подчёркивает обозреватель CNN. «Вакцины предотвращают более 90 процентов случаев тяжёлого заболевания, но, вероятно, менее эффективны в плане предотвращения заражения и передачи вируса, — цитирует журналист презентацию CDC. — Отсюда и рост случаев заражения вакцинированных и распространение вируса несмотря на вакцинацию». Как отмечается в документе, вакцинированные в среднем заражаются коронавирусной инфекцией в три раза реже, а в случае заражения в десять раз реже сталкиваются с тяжёлым течением заболевания и летальным исходом.
Как отмечается в презентации, ввиду появления новых данных CDC следует «признать, что ход этой войны изменился», и принять адекватные меры — включая введение обязательных вакцинации и ношения масок.
По данным CNN, ожидается, что CDC в ближайшее время опубликуют новые данные в поддержку ранее принятого Валенски решения опубликовать новые рекомендации для лиц, получивших обе дозы антикоронавирусной вакцины. Как напоминает журналист, в минувший вторник директор ведомства заявила, что даже полностью вакцинировавшимся гражданам, проживающим в регионах с высокой заражаемостью, отныне следует, находясь в закрытых помещениях, надевать маску. Валенски также заявила, что масочный режим необходимо сохранять и в школах, причём не только для учеников и преподавательского состава, но и для посетителей.
Тем временем вирус вновь стал быстро распространяться по США, в особенности в тех регионах, где вакцинировано меньше всего людей: на протяжении минувшей недели среднесуточная заражаемость по стране превысила 66 900 новых случаев, говорится в материале CNN. Этот показатель, опустившийся 22 июня до рекордно низких 11 299, с того момента непрерывно растёт.
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