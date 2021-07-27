Insider: в США новых случаев COVID-19 снова больше, чем в Индии

17:55
Число погибших в результате наводнения в Бельгии возросло до 41
Глава бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо сообщил, что число погибших в результате наводнений, произошедших 14 и 15 июля в южных районах Бельгии, выросло до 41.
17:54
Список всех медалистов четвёртого дня Олимпиады в Токио
По итогам четвёртого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 22 комплекта наград.
17:47
В АСИ рассказали об итогах работы за 10 лет
Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян рассказал об итогах работы АСИ за десять лет.
17:47
В Забайкалье не осталось подтопленных населённых пунктов и домов
Вода покинула все населённые пункты Забайкалья, подтопленных жилых домов нет.
17:45
Путин по видеосвязи примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю
Президент России Владимир Путин в среду, 28 июля, в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.
17:41
Антонов предложил США возобновить работу комиссии Берингова пролива
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о необходимости возобновления работы региональной комиссии Берингова пролива.
17:33
Байлз поздравила российских гимнасток с победой в многоборье на ОИ в Токио
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз поздравила россиянок сразу после победы в командном многоборье на Играх в Токио.
17:32
В Польше создают киберполицию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в польской полиции создаётся специальная служба, которая будет бороться с киберпреступностью.
17:28
Временная поверенная в делах США на Украине вернулась в Киев
Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин вернулась в Киев после двухнедельного отъезда. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство.
17:28
В России предложили отмечать День качества
Министерство промышленности и торговли выступило с предложением отмечать в России новый праздник, День качества, во второй четверг ноября.
17:19
РИА Новости: в Симферополе совершил экстренную посадку пассажирский самолёт
В Симферополе совершил экстренную посадку пассажирский самолёт Boeing, у которого возникли технические проблемы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
17:15
Матыцин обратился к российским гимнасткам после победы в многоборье на Олимпиаде
Министр спорта России обратился к женской национальной сборной по спортивной гимнастике, которая выиграла командное многоборье на Олимпийских играх в Токио.
17:10
Вирусолог рассказал, когда переболевшим COVID-19 нужно обращаться к врачам
Врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести.FM» рассказал, при каких симптомах переболевшим коронавирусной инфекцией необходимо обращаться к врачу.
17:01
В Петербурге суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта
Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения обвиняемой в убийстве вдове рэпера Картрайта Марии Кохал ещё на три месяца.
17:00
Белоруссия признала экстремистскими информационные ресурсы «Белсата»
Суд в Белоруссии признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала «Белсата». Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
16:58
Эксперт прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке в России
Коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке, в частности — решение ЦБ повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом.
16:55
МВФ: восстановление экономики России происходит быстрее, чем ожидалось
Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что экономика России восстанавливается от последствий пандемии раньше, чем ожидалось.
16:54
Женская сборная Японии по софтболу выиграла золото ОИ в Токио
Женская сборная Японии одержала победу над национальной командой США в финале турнира по софтболу и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио.
16:53
В Совфеде рассказали об ожиданиях от переговоров российской делегации с США
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал в беседе с RT об ожиданиях от переговоров российской делегации с США по стратегической стабильности.
16:46
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.
16:42
Канадская тяжелоатлетка Шаррон завоевала золото ОИ в Токио
Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон выиграла золотую медаль в весовой категории до 64 кг на Олимпийских играх в Токио.
16:38
В Киеве прошёл крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
Организованный Украинской православной церковью (УПЦ) крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси прошёл в центре Киева.
16:34
Бах поздравил российских гимнасток с завоеванием золотых медалей ОИ в Токио
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
16:29
В Финляндии обнаружено 612 случаев коронавируса за сутки
В Финляндии зафиксировано 612 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.
16:27
На Валаамском архипелаге в Карелии произошёл природный пожар
В Карелии на острове Путсаари Валаамского архипелага произошёл природный пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
16:25
Глава ФСГР прокомментировал победу российских гимнасток на ОИ в Токио
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал победу российских гимнасток в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
16:25
Глава Таджикистана обсудил с министром обороны КНР ситуацию в Афганистане
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, они обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане и перспективы её развития.
16:18
Российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США
Российская межведомственная делегация во главе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым прибыла в Женеву, где состоятся переговоры с США по стратегической стабильности.
16:17
Сборная России завоевала три золотых медали в четвёртый день Олимпиады в Токио
Сборная России завоевала три золотые медали по итогам четвёртого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио.
16:02
Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Французская Ницца внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.
16:00
Тхэквондист Ларин завоевал золото Олимпиады в Токио
Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
15:58
В МГУ заявили о смешанном формате обучения в начале года
Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий сообщил, что учебный год в вузе начнётся в смешанном формате.
15:56
В Омской области подтвердили 373 случая COVID-19 за сутки
В Омской области подтвердили 373 случая коронавируса за сутки. Выписаны из больниц 155 пациентов.
15:52
ВОЗ убрала российский штамм COVID-19 из списка для наблюдения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала отслеживать российский вариант коронавируса AT.1.
15:51
Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на ОИ в Токио
Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали летних Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла.
15:45
Вакцина «Спутник Лайт» поступила на Ямал
В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) прислали первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в количестве около 1,5 тыс. доз.
15:41
Дружинин и Егоров не вышли в финал Олимпиады в дистанции 800 метров кролем
Российские пловцы Александр Егоров и Илья Дружинин не смогли пробиться в финал соревнований на дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
15:34
В крупнейших городах Казахстана усилят ограничения по коронавирусу
Власти Казахстана с 2 августа усилят ограничительные меры в крупнейших городах республики из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК).
15:31
Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна в командном многоборье
Американская гимнастка Симона Байлз обняла россиянку Ангелину Мельникову после того, как та упала с бревна в финале женского командного многоборья в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
15:24
Росприроднадзор подаст в суд на мэрию Краснодара из-за загрязнения реки Кубань
Южное межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку и выяснило, что администрация Краснодара не устранила нарушения, вследствие которых произошёл сброс неочищенных сточных вод в реку Кубань около Тургеневского моста.
15:22
Во Франции прокомментировали нападение на посольство Кубы в Париже
Представитель МИД Франции заявил, что по факту нападения на посольство Кубы в Париже начато судебное расследование.
15:20
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал ОИ в Токио
Сборная России одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче 1/4 финала мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.
15:15
Россия передала США предложения по повестке переговоров о стратегической стабильности
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия передала США предложения по повестке переговоров о стратегической стабильности.
15:13
Россия сыграет с Китаем в полуфинале женского олимпийского турнира по баскетболу 3×3
Стал известен соперник женской сборной России в матче 1/2 финала турнира по баскетболу 3×3 на Олимпийских играх в Токио.
15:10
Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России
Российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.
15:06
В Румынии за сутки выявили 175 случаев коронавируса
В Румынии за прошедшие сутки выявили 175 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
15:05
В Москве оценили эффективность упрощённой системы налогообложения
Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что объём поступлений в городской бюджет от упрощённой системы налогообложения (УСН), применяемой малым и средним бизнесом, за I полугодие 2021 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
15:05
«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины на август
«Газпром» не стал бронировать новый объём дополнительных мощностей на август для транзита газа через Украину. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
15:04
Опрос показал отношение россиян к бодипозитиву
Из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что более половины опрошенных жителей России (59%) никогда не слышали о таком явлении, как бодипозитив.
15:00
Эстонские шпажистки завоевали золото ОИ в командных соревнованиях
Эстонские шпажистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.