BFM TV: французские кинотеатры теряют зрителей и прибыль из-за санитарных пропусков

Не успели кинотеатры во Франции возобновить работу после 300 дней под замком, как введение санитарных пропусков лишило их как минимум 70% зрителей, сообщает BFM TV. Многие дистрибьютеры пересмотрели прокатные планы, чтобы привлечь больше народу и заинтересовать осенними премьерами, однако для выживания кинобизнесу необходима финансовая поддержка государства.

Простой жест, без которого этот большой кинотеатр вполне мог бы обойтись. После введения в среду санитарных паспортов его коридоры резко опустели — по крайней мере на 70 процентов посетителей.

ГИЙОМ ЛИНЬРОН, директор кинотеатра в Нантере (департамент О-де-Сен): Особенно это было заметно на предварительном показе фильма Kaamelott, который состоялся вечером во вторник c переполненными залами по всей Франции, а на следующий день — действительно резкое сокращение (зрителей. — ИноТВ). Так что это немного как обухом по голове, потому что мы снова начинали хорошо работать, а теперь внезапно холодный душ…

И если зрителей заметно не хватает в кинотеатрах, то это не только потому, что они считают эти новые меры слишком жёсткими.

САМА ЗУРГАНИ, администратор в кинотеатре: Случается, что люди не понимают, что надо сделать две прививки, чтобы их могли пропустить в кинотеатр. Или некоторые люди не понимают, что нужно подождать неделю после вакцинации, и довольно сильно раздражаются, потому что думают: несмотря на то что мы играли по правилам и привились, нам не разрешают ходить в кинотеатры.

Однако любители кинематографа не единственные, кто был вынужден приспосабливаться. Для привлечения большего числа зрителей дистрибьюторам пришлось перекроить свою прокатную сетку.

ЭЛЕН ЭРШЕЛЬ, генеральный представитель Национальной федерации кинопрокатчиков: Обычно лето — это более спокойный период с определённым типом фильмов. Это лето совершенно нетипичное. Фильмы, которые традиционно должны были выйти перед летом или с началом осени, решили выпустить в прокат в июле или августе. Люди увидят трейлеры, так что у них к тому же появится желание прийти посмотреть следующие премьеры в сентябре.

Но перед тем, как думать об осени, необходимо выжить, и для этого представители сектора просят финансовой поддержки у правительства. За одну среду они понесли убытки в размере 3 миллионов евро.