France 3: во французские больницы перестанут пускать без санитарного пропуска

С августа во Франции может вступить в силу закон, по которому пациенты (за исключением экстренных случаев) и посетители смогут попасть в больницу только по предъявлению санитарного пропуска с ПЦР-тестом или прививкой, передаёт France 3. Такие меры раскололи французское общество: некоторые считают, что это защитит от передачи вируса, однако многие врачи возмущены явным нарушением клятвы Гиппократа, которая обязывает их лечить всех, кто просит помощи.

Для посещения больницы, кроме экстренной помощи, скоро будет необходимо пройти тестирование или привиться. Таким образом, больше не получится навестить близкого человека без санитарного пропуска.

Перед этой парижской больницей мнения людей по поводу такой меры разделились.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я думаю, что это очень хорошо. Я сама привита, я прошла вакцинацию заблаговременно именно потому, что я сиделка.

ФРАНЦУЗ: Если придётся (проходить ПЦР-тест или вакцинироваться. — ИноТВ), я больше не буду навещать людей в больнице. Есть телефон, есть множество способов, которые могут заменить прямое общение.

ЖУРНАЛИСТКА: То есть вы предпочитаете больше не ходить туда, чем пройти вакцинацию?

ФРАНЦУЗ: Да, именно так.

Эта мера также касается пациентов. За исключением экстренной помощи, они больше не смогут посещать больницу без санитарных пропусков. Такие заявления вызвали бурную реакцию у этих медработников.

МЕДРАБОТНИК: Делать выбор между людьми, которые не вакцинировались, чтобы их лечить, — это более чем возмутительно, это противоречит, я бы сказал, нашим основополагающим принципам.

МЕДРАБОТНИЦА: Мы там, чтобы лечить, а не для того, чтобы определять, кого надо лечить, а кого — нет. Мы лечим, нас не интересует то, что стоит за этим.

ДРУГОЙ МЕДРАБОТНИК: Ваша свобода заканчивается там, где вы затрагиваете свободу другого. И я думаю, что это так. Так что я считают, что совершенно нормально обязать людей предъявлять санитарный пропуск при входе в больницу, если это не экстренный случай.

Глава отделения скорой помощи больницы Бонди отказывается выбирать среди своих пациентов.

РОМАН ДЮФО, глава отделения скорой помощи в больнице Бонди (Сен-Сен-Дени): Это противоречит деонтологии: клятва Гиппократа обязывает нас лечить каждого вне зависимости от религии, условий и так далее. А здесь мы находимся в ситуации, когда нам говорят не лечить людей просто потому, что у них либо нет правильных бумажек, либо они не прошли вакцинацию.

Тем не менее такая мера может стимулировать вакцинацию. Согласно данным Федерации больниц Франции, она может стоить 60 миллионов евро в месяц.

ЗЕЙНАБ РИЭ, генеральный представитель Федерации больниц Франции: Необходимо будет увеличить приёмные отделения, объявить набор квалифицированных сотрудников или отдать это на аутсорсинг, то есть воспользоваться услугами подрядчиков.

Сейчас текст закона рассматривается в сенате. Новые меры вступят в силу не раньше августа.