France 24: премьер-министр Франции объявил о приходе четвёртой волны пандемии

20:00
Кулеба рассказал о претензии к заявлению США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о претензии Киева к договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2», о которой было объявлено накануне.
19:57
Кравцов заявил, что второй иностранный язык в школах не является обязательным
Второй иностранный язык в российских школах не является обязательным, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
19:54
В прокуратуре рассказали о ДТП с наездом на пешеходов под Анапой
Водитель кроссовера, наехавшего на шестерых пешеходов в посёлке Сукко под Анапой, по предварительным данным, был трезв. Об этом рассказал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.
19:52
ФМБА направит сводный отряд для борьбы с коронавирусом в Крыму
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что ведомство направит в Ялту сводный отряд для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
19:51
«Сочи» забил первый в своей истории мяч в еврокубках
Российский футбольный клуб «Сочи» записал в свой актив первый в своей истории гол в еврокубковых турнирах.
19:47
Аналитик спрогнозировал поведение рубля после заседания ЦБ
Управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский рассказал, что будет с рублём после заседания Банка России.
19:45
Эксперт рассказал о причинах подорожания овощей в России
Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод рассказал, почему картофель, капуста и морковь в стране стремительно подорожали.
19:45
В Башкирии выявили 248 случаев COVID-19 за сутки
По данным оперштаба Башкирии, за минувшие сутки в республике зафиксировано ещё 248 случаев коронавирусной инфекции.
19:42
Эрикесену не разрешат играть в Серии А с дефибриллятором
Член медицинского комитета Итальянской федерации футбола (FIGC) Франческо Браконаро заявил, что датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен, перенёсший инфаркт во время Евро-2020, не будет допущен к матчам Серии А из-за имплантированного дефибриллятора.
19:42
Найденных в Подмосковье детей поместили в социально-реабилитационный центр
Жительница Подмосковья обнаружила на своём участке семерых детей, которые жили в одной из построек.
19:36
Эксперт объяснил идею повысить штраф за пользование телефоном за рулём
Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» своё предложение повысить штраф за использование телефона во время управления автомобилем. Он предложил штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей.
19:35
«Роскосмос» проверяет работоспособность оборудования модуля «Наука»
Специалисты «Роскосмоса» ведут проверку оборудования выведенного на орбиту многофункционального лабораторного модуля «Наука».
19:30
Росстат сообщил о росте промпроизводства в июне на 10,4%
Рост промышленного производства в России в июне 2021 года составил 10,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
19:30
СМИ: Не менее четырёх матчей первого тура РПЛ пройдут без болельщиков
Региональные управления Роспотребнадзора запретили ряду клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пускать болельщиков на матчи первого тура из-за распространения коронавирусной инфекции.
19:23
МЧС предупредило о ливнях и грозах в Ленинградской области
В Ленинградской области ожидается ухудшение погоды. В пятницу, 23 июля, в регионе пройдут ливни и грозы.
19:16
В России с июля 2022 года сократят сроки оформления паспортов
В России новые паспорта с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства.
19:16
Кулеба счёл пропагандой обращение России в ЕСПЧ с жалобой против Украины
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что обращение России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины преследует «пропагандистские цели».
19:15
Психолог рассказала, почему люди трудятся сверхурочно
Практикующий психолог, президент Международной академии психологии инновационного развития Татьяна Черепанова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, почему люди трудятся сверхурочно.
19:13
Кудряшов подписал новый контракт с «Антальяспором»
Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» объявил о подписании нового контракта с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
19:08
В Крыму рассказали о ходе реставрации Воронцовского дворца
Правительство Крыма сообщило, что реставрационные работы в Воронцовском дворце планируют завершить в ноябре 2022 года.
19:06
Сборная Гвинеи решила не сниматься с Олимпиады в Токио
Сборная Гвинеи не стала отказываться от выступления на летних Олимпийских играх в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса.
19:02
«Газпром» считает обоснованным участие ФРГ в вопросе транзита через Украину
«Газпром» считает обоснованным участие немецких партнёров в вопросе транзита газа и его объёмов через украинскую территорию, сказал председатель правления компании Алексей Миллер.
19:01
Сенатор Климов прокомментировал жалобу России на Украину в ЕСПЧ
Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал решение России подать жалобу на Украину в ЕСПЧ.
18:59
«Газпром» готов увеличить транзит через Украину при новых закупках Европы
Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.
18:54
Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий по приватизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче части полномочий, касающихся приватизации госсобственности, правительству и местным органам власти.
18:54
«ВКонтакте» запускает тематическую ленту к Олимпиаде в Токио
Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске тематической ленты, посвящённой летним Олимпийским играм в Токио.
18:52
В Британии за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 39 906 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 5 602 321.
18:50
Кузнецова предложила выделить средства на няню семьям с детьми-инвалидами
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала выделять средства из бюджета на оплату работы няни для семей с детьми с особенностями развития.
18:45
Twitter оштрафован ещё на 5,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter за отказ удалять запрещённый контент.
18:42
World Athletics обсудит вопрос восстановления ВФЛА на заседании в Токио
Совет World Athletics на своём очередном заседании обсудит вопрос восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
18:33
Систему экомониторинга запустили на Камчатке
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе запустили систему экологического мониторинга.
18:32
Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о возможном обмене Тарасенко
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о ситуации с возможным обменом российского нападающего Владимира Тарасенко в другую команду.
18:31
Власти Краснодара рассказали об акции по раздельному сбору мусора
В Краснодаре в субботу, 24 июля, пройдёт экологическая акция по раздельному сбору мусора.
18:30
В Госдуме поддержали отделение Крыма от Украины границей на сайте Олимпиады
Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал изображение Крыма отделённым границей от Украины на официальном сайте летних Олимпийских игр в Токио.
18:27
СМИ: Дриусси в ближайшее время покинет «Зенит»
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси в скором времени покинет клуб.
18:26
Гусев заявил, что хочет продолжить карьеру в НХЛ
Российский форвард Никита Гусев, в минувшем сезоне выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), ответил на вопрос о своём будущем.
18:25
Politico: Байден объявит о санкциях против членов правительства Кубы
Президент США Джо Байден планирует в четверг, 22 июля, объявить о новых американских санкциях против членов правительства Кубы. Об этом пишет Politico.
18:25
«Магнит» завершил покупку сети магазинов «Дикси»
Ретейлер «Магнит» сообщил о приобретении сети «Дикси», под управлением которой находятся более 2,4 тыс. магазинов.
18:19
В Минобороны рассказали о тушении природных пожаров в Якутии
В Минобороны России заявили, что авиация ведомства за сутки выполнила 36 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Якутии.
18:15
МИД Украины поручил послам разобраться в ситуации с изображением Крыма на сайте Олимпиады
Министерство иностранных дел Украины дало поручение посольствам в Швейцарии и Японии разобраться в ситуации с изображением Крыма на официальном сайте летних Олимпийских игр в Токио.
18:14
Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР увеличилось до 337
Число погибших в результате беспорядков в ЮАР достигло 337. Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.
18:13
Задержанные на Ставрополье планировали устроить теракт в здании полиции
Задержанные в Ставропольском крае члены экстремистского сообщества планировали устроить теракт на территории здания полиции в Кисловодске.
18:03
МВД сообщило о передаче в суд дела против основателя «Нового потока»
Уголовное дело в отношении основателя и совладельца компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова по факту особо крупного мошенничества и злоупотребления полномочиями направлено в суд.
18:01
«Талибан» заявил, что не позволит Турции ввести войска в Афганистан
«Талибан»* не позволит Турции ввести войска в Афганистан, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.
18:00
В Молдавии за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 128 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 258 365.
17:59
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
17:55
Иммунолог рассказал об особенности штамма коронавируса «гамма»
Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что штамм коронавируса «гамма» может оказаться особенно опасным для переболевших COVID-19.
17:48
Онищенко высказался о вакцинации от COVID-19
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил мнение, что россиян необходимо убеждать прививаться от коронавируса.
17:47
В Краснодарском крае автомобиль сбил шесть человек на тротуаре
В селе Сукко, которое располагается в Краснодарском крае, мужчина совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая троих детей.
17:46
В Севастополе за сутки выявили 142 новых случая COVID-19
В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано ещё 142 случая коронавирусной инфекции.