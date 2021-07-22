France 24: премьер-министр Франции объявил о приходе четвёртой волны пандемии

Из 18 тысяч новых заболевших COVID-19, которые появляются во Франции каждый день, 96% не были привиты, сказал премьер-министр страны. По его словам, во всём мире идёт четвёртая волна пандемии и единственное средство борьбы с ней — вакцинация, передаёт France 24.

Четвёртая волна уже здесь, мы должны действовать. По итогам совета по санитарной защите премьер-министр Жан Кастекс высказался в эфире TF1 у наших коллег.

Он говорил о расширении действия санитарных пропусков в соответствии с новыми мерами, о которых на прошлой неделе объявил Эммануэль Макрон. Сегодня это правило распространили на места отдыха и культуры, принимающие больше 50 человек. Сюда попадают кинотеатры, музеи, театры, парки аттракционов, спортзалы и бассейны.

Однако в учебных заведениях, наоборот, на входе санитарный пропуск проверять не будут, заявил премьер-министр в эфире TF1 у наших коллег. Он выразил радость от того, какое ускорение удалось придать прививочной кампании. Как он сказал, за две недели французами было сделано пять миллионов новых записей на вакцинацию. Она остаётся, по его словам, единственным решением, благодаря которому можно сдержать эпидемию. Давайте послушаем, что он сказал.

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: 96 процентов из этих 18 тысяч новых случаев, которые мы фиксируем, не были привиты. Миру приходится столкнуться с четвёртой волной, она идёт. Мы должны реагировать. В то же время мы знаем решение, оно совсем не ново. Но заразность этого варианта «дельта» нас к этому ещё больше обязывает. Нужно вакцинироваться.

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.