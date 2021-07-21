France 24: во Франции для посещения кино и баров будут требовать «санитарные пропуска»

На фоне опасений насчёт новой волны коронавируса французское правительство вводит систему «санитарных пропусков», необходимых для входа на культурные объекты, а также для посещения ресторанов и баров, передаёт France 24. При этом, как отмечает канал, заведениям общепита, которые не будут соблюдать новые правила, будет грозить штраф вплоть до 9000 евро.

Эта мера призвана простимулировать французов, с тем чтобы они прошли вакцинацию от коронавируса, а страна избежала уже четвёртого по счёту локдауна. Всё это происходит на фоне продолжающегося распространения нового, более заразного штамма коронавируса под названием «дельта».

ГАБРИЭЛЬ АТТАЛЬ, официальный представитель правительства Франции: Ныне мы переживаем четвёртую волну пандемии. Нам нужно предпринять все усилия, чтобы она не стала настолько же губительной.

Правительственная система санитарных пропусков вступит в силу в среду. Эти документы будет необходимо предъявлять для входа на культурные объекты вроде музеев, театров и кино в том случае, если там будет присутствовать более 50 человек. От требований иметь при себе санитарный пропуск в торговых центрах было решено отказаться после того, как эту инициативу оспорили в высшей судебной инстанции Франции.

С начала августа посетителям ресторанов и баров придётся предъявлять доказательства того, что они вакцинированы, или же показывать отрицательный тест на коронавирус даже в том случае, если они сидят снаружи. Заведениям, которые не будут соблюдать новые ограничения, грозит штраф в размере 1500 евро, притом что его сумма может достигать 9000 евро за третье нарушение подобного рода. Тем не менее это куда меньше, чем предлагалось изначально.

БРЮНО ЛЕ МЭР, министр финансов Франции: Когда есть правила, должны быть и наказания; в противном случае они не будут эффективными. Однако эти наказания должны быть пропорциональны проступкам, и (мы не должны. — ИноТВ) не перегибать палку.

Прививка от коронавируса также стала обязательной для работников в сфере здравоохранения, которые должны пройти полный курс вакцинации до 15 сентября. В противном случае им может грозить штраф. Лицам, у которых подтвердился COVID-19, придётся уйти на самоизоляцию на 10 суток, притом что их местоположение вплоть до 11 часов вечера может проверять полиция.

С того момента, как на прошлой неделе президент Макрон анонсировал введение санитарных пропусков, количество записей на вакцинацию от коронавируса значительно выросло. Однако эти меры также натолкнулись на ожесточённое сопротивление, которое вылилось на улицы. Парламент, как ожидается, собирается проголосовать за этот законопроект в эту среду, после чего тот к концу недели отправится на рассмотрение сената.

Дата выхода в эфир 20 июля 2021 года.